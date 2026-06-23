Program koordinator Remote uppdrag!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-23
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Vill du ha en nyckelroll där du får kombinera koordinering, kommunikation och människor för att skapa framgångsrika programleveranser? Trivs du i en internationell miljö där struktur, samarbete och kontinuerlig utveckling står i fokus? Då kan detta vara uppdraget för dig.
Vi söker nu en Program Coordinator som vill vara med och säkerställa operativ excellens i ett globalt program. Här får du en central roll i att stödja programledning, HR och olika intressenter genom att skapa tydlighet, effektiva arbetssätt och goda förutsättningar för långsiktig kompetensutveckling.
🌍Om uppdraget
Som Program Coordinator fungerar du som navet i den dagliga programverksamheten. Du ansvarar för att koordinera aktiviteter, stötta resurs- och kompetensplanering samt säkerställa att processer, dokumentation och kommunikation fungerar smidigt över geografiska och organisatoriska gränser.
Du arbetar nära Program Management, PMO samt HR-funktioner och bidrar till att utveckla strukturer, arbetssätt och initiativ som stärker programmets långsiktiga kapacitet och effektivitet.
🎯Dina ansvarsområden
Koordinera och följa upp dagliga operativa aktiviteter inom programmet
Stötta resursplanering och workforce management i en global och virtuell organisation
Samverka med HR kring personalrelaterade processer och aktiviteter
Säkerställa att administrativa processer genomförs effektivt och med hög kvalitet
Ansvara för dokumentation, rapportering och uppföljning av programrelaterad data
Utveckla och underhålla ramverk för arbetssätt, bemanning och dokumenthantering
Bidra till organisationsutveckling och kontinuerliga förbättringsinitiativ
Koordinera kompetensutvecklings-, reskilling- och upskillingaktiviteter
Stötta beslut kring bemanning och resursfördelning
Säkerställa efterlevnad av policyer, regelverk och etiska riktlinjer tillsammans med HR
Främja engagemang, trivsel och samarbete inom programmet
Driva och koordinera intern kommunikation samt informationsflöden
Bidra till kunskapsdelning och långsiktig kompetensuppbyggnad
🔍Vi söker dig som har
Erfarenhet från koordinerande, operativa eller administrativa roller i komplexa organisationer, program eller förändringsinitiativ
God vana av att strukturera information, processer och dokumentation
Erfarenhet av att arbeta med personalrelaterade processer eller HR-nära frågor
Stark kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med många olika intressenter
Förmåga att omsätta strategiska mål till konkreta arbetssätt och aktiviteter
God kompetens inom stakeholder management och tvärfunktionellt samarbete
Ett proaktivt arbetssätt och god problemlösningsförmåga
Ett starkt förbättrings- och utvecklingsfokus
🌟Vi tror att du är
En strukturerad och självgående person som gillar att skapa ordning i komplexa miljöer. Du har lätt för att bygga relationer, trivs med många kontaktytor och drivs av att få människor, processer och verksamhet att fungera tillsammans på bästa sätt. Samtidigt har du ett öga för detaljer och en naturlig förmåga att identifiera förbättringsmöjligheter.
📋Uppdragsinformation
Placering: Distans (100% remote) Start: 6 juli 2026 Slutdatum: 31 december 2026 Sista dag att ansöka är 2 juli 2026
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Låter detta som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att höra från di
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7958886-2067631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Olaus Magnus väg 44 (visa karta
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121 38 JOHANNESHOV Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9975991