Professor i omvårdnad
2025-11-14
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen för hälsa, lärande och teknik bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Institutionen ger utbildning till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, ett flertal utbildningar till specialistsjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog samt kandidatexamen i hälsovägledning och psykologi. Inom institutionen bedrivs forskning och forskarutbildning inom ämnena arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad och psykologi. Vi söker nu en professor i omvårdnad. Inom ämnet omvårdnad vid Luleå tekniska universitet finns tre temaområden: Drabbas av akut sjukdom eller skada, Främja hälsa genom livet och Återhämtningsinriktad psykiatrisk vård.
Ämnesbeskrivning
Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling och processer relaterade till dessa områden.
Som professor i omvårdnad leder och vidareutvecklar du forskning och pedagogisk verksamhet inom ämnet. Du följer ämnets internationella utveckling, handleder doktorander, initierar och driver forskningsprojekt samt sprider forskningsresultat genom vetenskapliga publikationer. Du förväntas bidra till att tillföra externa forskningsmedel till ämnet, samt vara aktiv inom det nationella och internationella forskarsamhället. Undervisning, handledning och examination inom sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen ingår i uppdraget. Tillsammans med ämnesföreträdare, professorer, biträdande professorer och universitetslektorer ansvarar du för ämnets utveckling på grund-, avancerad-, och forskarnivå. För tjänsten krävs god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt. Förmåga att samverka med det omgivande samhället, kommunicera forskning samt utveckla och upprätta nationella nätverk av stor betydelse.
Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.
För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande
• vara framstående inom sitt ämnesområde och däri uppvisa vetenskaplig verksamhet av hög internationell standard, som visar på en tydlig kvalitetsmässig progression
• ha en total vetenskaplig produktion som i kvantitet ska motsvara minst tre doktorsavhandlingar inklusive doktorsavhandlingen
• uppvisa akademiskt ledarskap, genom bland annat
• erfarenhet av forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom sakkunnig, opponent och/eller ledamot i betygsnämnd
• erfarenhet av ledning av forskningsprojekt
• erfarenhet av att i konkurrens söka och beviljas externa medel för forskningsprojekt som huvudsökande
• erfarenhet av interna uppdrag inom universitet
• erfarenhet av pedagogiskt ledarskap
• ha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand hela tiden från antagning fram till doktorsexamen
• uppvisa pedagogisk skicklighet genom reflekterad erfarenhet, undervisningsskicklighet och undervisningsutveckling
• uppvisa förmåga till samverkan med det omgivande samhället, genom bland annat
• tillgängliggörande av ny kunskap för det omgivande samhället
• införlivande av samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang.
Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder
Övriga bedömningsgrunder, rangordnas:
• Legitimerad sjuksköterska
• Forskningsprofilens och undervisningserfarenhets relevans för forskningsämnets tema-område: Att drabbas av akut sjukdom eller skada
• Skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal inom universitetet
• Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället
• Förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• Erfarenhet av ledande uppdrag
• Kunna undervisa på svenska och engelska
Information
Anställningen är tillsvidare och placerad i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Åsa Engström, ämnesföreträdare, 0920-493875, asa.engstrom@ltu.se
eller Ulrica Strömbäck, avdelningschef, 0920-492543, ulrica.stromback@ltu.se
Facklig företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 4 januari 2026
Referensnummer: 4157-2025
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
