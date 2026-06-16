Professor i Inredningsarkitektur
Konstfack / Arkitektjobb / Stockholm Visa alla arkitektjobb i Stockholm
2026-06-16
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I en samtid präglad av nya utmaningar och ändliga resurser har ämnet inredningsarkitektur och rumslig gestaltning fått ökad samhällsrelevans. För att utmana förutfattade förhållningssätt, möta reella behov och tillsammans skapa hållbara miljöer letar vi efter dig som är nytänkande, kreativ, modig och som vill inspirera och utbilda morgondagens inredningsarkitekter och möbelformgivare.
Vi välkomnar ansökningar från kandidater såväl i Sverige som internationellt.
Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering.
Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. http://www.konstfack.se
Den aktuella tjänsten är förlagd vid inriktningen Inredningsarkitektur vid Institutionen för Design, Inredningsarkitektur och Visuell kommunikation (DIV). På DIV bedrivs utbildning och forskning inom design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation. Institutionen bedriver utbildningar på kandidat-, master- och forskarnivå. Vid institutionen förenas konstnärlig praktik med kritisk och samhällsorienterad kunskapsutveckling. DIVs forskningsmiljö är under utveckling och som professor förväntas du aktivt leda denna utveckling för inriktningen Inredningsarkitektur.
Inom ämnesområdet Inredningsarkitektur och Möbeldesign bedrivs ett treårigt kandidatprogram (180 hp) och ett tvåårigt masterprogram i rumslig gestaltning (120 hp). Kreativa och rumsliga experiment och undersökningar kombineras med möbeldesign och framtagande av prototyper. Utbildningen är yrkesinriktad med teoretiska och praktiska studier förlagda i ritsalar, ateljéer och verkstäder. Studenternas konstnärliga utveckling flätas samman med tekniska, ekologiska, etiska, samt samhälls- och marknadsorienterade kunskaper.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar:
Övergripande ansvar för den konstnärliga och pedagogiska ledningen inom kollegiet såväl som utveckling av ämnesområdet.
Att aktivt delta i undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå
Att bedriva forskning inom ämnesområdet
Att leda, utveckla och utöka forskningsmiljön
Att initiera forskningsansökningar och söka extern finansiering nationellt och internationellt
Att verka för nationell och internationell samverkan med akademi, profession och samhällsaktörer
Att delta i Konstfacks gemensamma arbete, samt ingå i Konstfacksövergripande och institutionsspecifika arbetsgrupper
Anställningen
Anställningen omfattar 60–100 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Önskat tillträde är i januari-april 2027. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka. Distansarbete från utlandet är inte möjligt. I Sverige finns ett försörjningskrav för den som söker arbetstillstånd. För att ta reda på hur detta påverkar dig som internationell sökande, vänligen läs om https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Krav-for-arbetstillstand/Forsorjningskrav-for-arbetstillstand.html
på Migrationsverkets hemsida eller kontakta mailto:HR@konstfack.se
.
Behörighetskrav och bedömningsgrunder
Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av lärare finns angivna i högskoleförordningen samt i Konstfacks anställningsordning. Med behörighetskrav avses minimikraven som behöver uppfyllas för att vara aktuell för anställningen. Med bedömningsgrunder avses de faktorer som bedöms och viktas utöver behörighetskraven, om behörighetskraven är uppfyllda.
Behörighetskraven för den här anställningen är:
Högskoleutbildning på minst avancerad nivå med relevans för anställningens innehåll eller annan yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig med hänvisning till anställningens innehåll
Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom högskola eller inom annan relevant utbildning
Dokumenterad praktik inom inredningsarkitektur, rumslig gestaltning och/eller möbeldesign
Dokumenterad erfarenhet av samverkan inom eller utanför akademin
Erfarenhet av att bedriva forskning relevant för ämnesområdet
Konstnärlig skicklighet
Goda språkfärdigheter i engelska
Bedömningsgrunderna för den här anställningen är:
Etablerad yrkes- och/eller forskningspraktik inom inredningsarkitektur, rumslig gestaltning och/eller möbeldesign
God erfarenhet av att leda kollegialt utvecklingsarbete och god kommunikativ förmåga
God förmåga att initiera, leda och utveckla forskningsprojekt och forskningsmiljöer, samt attrahera extern finansiering
Särskild skicklighet inom inredningsarkitektur, rumslig gestaltning och/eller möbeldesign
God pedagogisk skicklighet
God förmåga att integrera kritiska perspektiv, inklusive perspektiv på hållbarhet och omställning, i forskning och undervisning
God kännedom om aktuell forskning inom ämnet inredningsarkitektur, rumslig gestaltning och/eller möbeldesign
Doktorsexamen inom relevant ämnesområde
Aktiv i nationella och/eller internationella nätverk med relevans för ämnesområdet
God organisatorisk och administrativ förmåga
Goda språkfärdigheter i svenska eller annat skandinaviskt språk.
Högskolepedagogisk utbildning
För arbete som professor, lektor och adjunkt (med en anställningstid längre än två år) krävs att den anställde har genomgått högskolepedagogisk utbildning på Konstfack eller vid annat lärosäte, eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar högskolepedagogisk utbildning ska påbörja utbildningen (motsvarande 7,5 hp) för att förvärva den saknade behörigheten senast inom ett år från anställningens början.Publiceringsdatum2026-06-16Kontaktuppgifter för detta jobb
Kontakta prefekt Jonas Ahnmé, 070 970 35 14 eller jonas.ahnme@konstfack.se
, om du vill veta mer om anställningen. För allmänna anställningsvillkor och anställningsförfarandet svarar HR-handläggare Siri Morberg, 08-450 41 31, mailto:HR@konstfack.se
. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel, 08-450 41 00.
Ansökan och urval
För mer information om ansökan och urval, vänligen se våra lediga anställningar på Konstfacks hemsida. Lediga anställningar - Konstfack Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konstfack
(org.nr 202100-1199), https://konstfack.se
126 27 TELEFONPLAN Arbetsplats
Konstfack Jobbnummer
9966927