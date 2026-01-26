Produktutvecklare
Vi söker en produktutvecklare till vårt huvudkontor i Varberg
Nilson Group AB är en av Skandinaviens ledande skokoncerner med E-handel och butiker i Sverige och Norge. Idag har vi mer än 110 butiker inom våra koncept DinSko och Skopunkten. Vill du jobba med mode och skor är Nilson Group det självklara valet - vi gör det enkelt, kul och inspirerande att handla skor!
På Nilson Group designar och utvecklar vi själva sortimentet på DinSko och Skopunkten på vårt kontor i Varberg. Det gör vi i nära samarbete med våra kontor i Asien, där skorna sedan produceras.
Som produktutvecklare är du med och designar det nya sortimentet tillsammans med medarbetare på Inköpsavdelningen.
Rollen - Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du arbetar med design och utveckling av skor som behövs för att skapa ett varierat och konkurrenskraftigt sortiment, i enighet med vår strategi och de trenderna som gäller för säsongen.
Du jobbar noga med utveckling och design för att nå bestämd modegrad, kvalitet, passform och satta prisstrategier.
Du arbetar i team med inköparna med att ta fram sortimentet och säkerställa att målen för kollektionen uppnås. Där arbetar du nära produktionen och strävar efter att öka effektiviteten i utvecklingsarbetet och få mer kunskap om produktionsprocessen.
Resor ingår i tjänsten.
Erfarenhets- och kunskapskrav
• Designutbildning eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av konfektion eller skor
• Kunskaper i Illustrator, CS Indesign.
• Goda kunskaper i engelska, skrift och tal.
Dina personliga egenskaper
• Du är bra på att ta beslut och starta aktiviteter och jobba självständigt
• Du är bra på att se helheten och samtidigt förstå detaljerna
• Du är kreativ och lösningsorienterad
• Du är van att kommunicera och samarbeta
Information om tjänsten
Omfattning: Heltid 40 h/vecka. Tjänsten är ett föräldravikariat.
Tillträde: Maj 2026
Kontakt: Vid frågor om tjänsten kontakta HR-avdelningen via hr@nilsongroup.com
Sista ansökningsdag är 2026-02-15. Intervju och urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan.
Observera att vi tar endast emot ansökningar via länk till vårt rekryteringssystem, ej via e-post.
