Produktspecialist till Interspiro!
Bli en del av ett innovativt team hos Interspiro i Täby där de utvecklar andningsutrustning för rökdykning. Här möts du av en stark teamkänsla, teknisk spetskompetens och möjligheten att påverka produkter som räddar liv!
OM TJÄNSTEN
Som Produktspecialist blir du ansvarig för segment inom andningsutrustning och rökdykning. Du driver produkterna framåt, genom tekniskt stöd till sälj, säkerställer kvaliteten hos produkterna och ser till att produktgodkännandena och dokumentationen är korrekt. Rollen innebär många kontaktytor internt med R&D och sälj samt externt med leverantörer och kunder. Du kommer att ha ett helhetsgrepp om produkterna.
Du erbjuds
Vi erbjuder dig en nyckelroll i ett företag med en stark teknisk profil och produkter som gör skillnad. Du får stora möjligheter till professionell utveckling genom att driva en spännande produktportfölj med många kontaktytor och samarbeten. Interspiro värderar en god stämning, humor och ett prestigelöst samarbete och du blir en del av ett team med djup kunskap och lång erfarenhet. I tjänsten kommer det ingå en del resor, främst inom Europa men även till Asien och USA vid behov.
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara och agera som produktägare för produktportföljen.
• Ge produktsupport och utbildning till både organisationen och kunder.
• Stötta sälj vid upphandlingar som teknisk expert.
• Säkerställa att produkter har relevanta certifieringar och godkännanden, såsom CE-märkning, och driva dessa processer.
• Ge input och riktning till produktutveckling, medverka vid lansering av nya produkter samt ansvara för förvaltning av befintliga produkter.
• Etablera funktionsbeskrivningar och driva introduktion av nya produkter.
• Samla in marknadsinformation och kundbehov för strategiska beslut om framtida produktutveckling.
• Aktivt arbeta med prissättning för produktportföljen och hantera utfasning av äldre produkter.
• Säkerställa och underhålla produktdokumentation och användarmanualer så att informationen hålls uppdaterad och relevant
VI SÖKER DIG SOM
• Akademisk examen inom teknik, industriell ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Dokumenterad erfarenhet av arbete inom produktledning
• Förmåga att läsa och skapa tekniska specifikationer och funktionsbeskrivningar
• Avancerad kunskap i svenska och engelska, både i tal och skrift, då du samarbetar mycket med internationella kontakter såväl som svenska
• Förmåga att ta ansvar, prioritera och driva ditt eget område med ett proaktivt förhållningssätt
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från en liknande roll inom ett teknikbolag som arbetar med fysiska produkter
• Arbete med produktutveckling inom internationella organisationer
• God förståelse för modularitet och plattformstänkande inom produktutveckling
• Erfarenhet av produktgodkännanden och regulatoriska processer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Stabil
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
