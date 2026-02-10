Produktportföljschef till Arbesko
Den här rekryteringen görs av Addpeople. Lyssna på Addpeoples podcast där vi på Arbesko berättar mer om oss och vem vi söker här: https://open.spotify.com/episode/27o4q6TdtbSR4s2wY9VUKY?si=7UETUH2BQnakygZtVrSsSA
Därför är du viktig
Som produktportföljschef är du med och formar framtidens skydds- och yrkesskor. En nyckelroll i en strategiskt viktig fas. Arbesko befinner sig i ett avgörande utvecklingsskede där produktportföljen moderniseras för att möta nya marknadskrav.
I rollen som produktportföljschef får du ett helhetsansvar för att driva, forma och balansera portföljen - med fokus på premiumerbjudande, bredd i sortimentet och långsiktig lönsamhet. Du leder ett erfaret team av specialister med djup teknisk och hantverksmässig kunskap. Din uppgift blir att sätta riktning, skapa tempo och frigöra teamets fulla potential genom ett tryggt, moget och tydligt ledarskap. Tjänsten rapporterar till vd och ingår i ledningsgruppen.
Det här är Arbesko
Med anor från 1839 är Arbesko ett svenskt industriföretag och en ledande nordisk aktör inom utveckling och tillverkning av skydds- och yrkesskor för krävande arbetsmiljöer. Bolaget kännetecknas av hög teknisk kompetens, gediget hantverkskunnande och ett starkt fokus på kvalitet, ergonomi och säkerhet.
Arbesko har sitt säte i Kumla och verkar inom premiumsegmentet med kunder inom bygg, industri och offentlig sektor. Företaget är en del av Bergman & Beving-koncernen och kombinerar ett självständigt arbetssätt med tillgång till koncernens resurser och marknadskanaler.
Vår kultur
Vår organisation präglas av korta beslutsvägar, nära tvärfunktionellt samarbete och en kultur där långsiktighet, ansvarstagande och ständig produktutveckling står i centrum.
Fokus i din roll
Bygga ett mer affärsdrivet, strukturerat och framåtblickande arbetssätt inom produktportföljstyrning.
Säkerställa att portföljen möter marknadens och kundernas behov med fokus på kommersiellt värde.
Leda och coacha ett högkompetent team inom test, certifiering, produktutveckling och industridesign.
Om vi får önska
Dokumenterad erfarenhet av projekt- och leveransledning, gärna från tillverkande industri.
Vana att arbeta nära marknad och slutanvändare samt trygg i tekniska dialoger, även på engelska.
God förståelse för produktdesign och dess kommersiella påverkan.
Strukturerad, analytisk och resultatorienterad.
Ett moget, tydligt och prestigelöst ledarskap med förmåga att skapa förtroende.
Bra att veta
Placering: Kumla
Anställningsform: Tillsvidare
Rapportering: vd Fredrik Wedén
Ansök senast: urval sker löpande
