Produktkonfigurationstekniker till Nord-Lock!
Nord-Lock International AB / Maskiningenjörsjobb / Åre Visa alla maskiningenjörsjobb i Åre
2026-03-31
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nord-Lock International AB i Åre
, Östersund
, Gävle
, Åtvidaberg
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vad har Japans höghastighetsjärnväg Shinkansen, Burj Khalifa i Förenade Arabemiraten, NASAs rymdsonder och havsbaserade vindkraftverk gemensamt? De är utmärkta exempel på konstruktioner med ständiga vibrationer som orsakar påfrestningar på applikationerna, vilket, om de inte säkras ordentligt, äventyrar säkerheten. De flesta ägnar inte en tanke åt att bultar kan lossna - men det gör vi. Varje minut. Varje timme. Hela dagen. Hela året. Vårt löfte att bygga hållbara förbindelser går längre än att bara tillverka de bästa bultteknologierna - vi erbjuder även expertstöd och banbrytande digitala lösningar.
Vi söker nu efter en Produktkonfigurationstekniker till oss på Nord-Lock Group i Mattmar, Jämtland. Har du intresse för teknik, vill arbeta utvecklande i team med hög kompetens och med kolleger globalt? Är du strukturerad och har ett analytiskt sinne? Funderar du dessutom på att flytta närmare fjällen och följa din passion i livet, eller så bor du redan här. Oavsett vilket är du varmt välkommen att bli en del av vårt gäng!
Om rollen
Som Produktkonfigurationstekniker tillhör du en arbetsgrupp inom Engineering. Gruppen består av 12 medarbetare med ansvar för produktutveckling av killåsningsbrickor och processutveckling för tillverkning av dessa. Vi arbetar i alla utvecklingsfaser, från teknikutveckling till industrialisering, samt med produktvård av existerande produkter. Vi ansvarar också för utvecklingsprovning i eget utvecklingslabb. Arbetet är omväxlande och med stort kontaktnät i företaget. I gruppen finns hög teknisk kompetens och stor erfarenhet, således är lärande en naturlig del av vardagen.
Du kommer bland annat att:
• Koordinera och driva för att producera kundunika artiklar och lösningar
• Skapa produktuppsättningar av nya produkter
• Hantera produktdokumentation och styrdokument
• Arbeta nära flera andra funktioner i organisationen och fungera som en länk mellan produktion, inköp, konstruktion och customer center
• Fungera som stöd vid produktändringar och framtagning av nya produkter och blir en central del i arbetet med att skapa ordning, struktur och rätt förutsättningar för produktionen
• Påverka flödets kvalitet och effektivitet framåt
Arbetsplatsen är vårt kontor och fabrik i Mattmar, Jämtland. Du kommer att rapportera till Manager Process Development. Arbetstiden är förlagd till måndag-fredag 07.00-16.15 och fredagar 07.00-13.00.
Vem vi söker
För att lyckas i rollen tror vi att du har kunskap inom teknisk dokumentation. Vi tror också att du har erfarenhet av ERP-system. Du har förståelse för produktionsteknik inom tillverkande industri. Som person är du handlingskraftig och har ett nyfiket och engagerat arbetssätt. I ditt sätt att arbeta har du förmåga att tydligt ge, och förklara, komplex information.Publiceringsdatum2026-03-31Kvalifikationer
God kommunikativ förmåga eftersom du samarbetar med många olika funktioner, på både engelska och svenska
Intresse av att utveckla arbetssätt och metoder
Intresse av nära samarbete, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Vilja och driv att bidra till helheten
Ingenjörsutbildning är meriterande. Vi lägger vikt på personlig lämplighet. Tjänsten är tillsvidareanställning med placering i Mattmar.
Vad vi erbjuder
Internationell miljö och dynamisk arbetsplats.
Möjligheter att utvecklas och växa professionellt.
Verkligt fantastiska kollegor som vill se företaget och varandra lyckas.
Ansökan Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten är du välkommen kontakta Anders Stafrén, Manager Process Development, anders.stafren@nord-lock.com
. Vi lägger vikt på personlig lämplighet. Tjänsten är tillsvidareanställning med placering i Mattmar. Urval sker löpande så sök redan idag.
Om Nord-Lock Group Nord-Lock Group är världsledande inom lösningar för säkra skruvförband. Med innovativa produkter och bred expertis har Nord-Lock Group bidragit med tillförlitliga och effektiva lösningar åt kunder inom alla större industrier sedan 1982. I portföljen ingår Nord-Lock killåsningsbrickor, Expander ledaxlar, Superbolt mekaniska spännelement, Boltight hydrauliska sträckverktyg och Energy Bolting säkerhetskritiska fästelement. Med kontor i över 30 länder och en export på över 90 procent av tillverkningen erbjuder vi lokal kompetens och arbetar nära kunderna för applikationer där säkerhet är av största vikt. Nord-Lock Group ägs av Investment AB Latour, som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, och har 800 anställda i över 30 länder världen över. www.nord-lock.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7488498-1922058". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nord-Lock International AB
(org.nr 556610-5739), https://careers.nord-lock.com
180 (visa karta
)
837 91 MATTMAR Arbetsplats
Nord-Lock Group Jobbnummer
9829367