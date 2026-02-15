Produktionsutveckling
TeknikAkademin Norden AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-02-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TeknikAkademin Norden AB i Göteborg
, Växjö
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Utbildare inom Produktionsutveckling
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom produktionsutveckling som vill undervisa och vägleda studerande i effektivisering och utveckling av industriella produktionsprocesser. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på lean production, processeffektivisering, kvalitetssäkring och förbättringsarbete.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur produktionsflöden analyseras, optimeras och utvecklas i moderna industrimiljöer.Publiceringsdatum2026-02-15Arbetsuppgifter
Undervisa i produktionsutveckling, lean-metodik och förbättringsarbete
Handleda studerande i analys av produktionsflöden och processoptimering
Introducera metoder för kvalitetssäkring och effektiv resursanvändning
Undervisa i produktionsplanering, logistik och arbetsorganisation
Stötta studerande i praktiska projekt och verksamhetsutveckling
Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund inom produktionsteknik, produktionsutveckling eller närliggande område
Har erfarenhet av lean, processeffektivisering och förbättringsarbete
Har god förståelse för produktionsplanering, kvalitetssystem och industriella flöden
Är analytisk och trygg i arbete med tekniska och organisatoriska processer
Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla samband på ett tydligt och strukturerat sätt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad
En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretagKontaktuppgifter för detta jobb malcolm.mustafa@teknikakademin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7229820-1842917". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
(org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta
)
417 20 GÖTEBORG Jobbnummer
9743275