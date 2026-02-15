Produktionsutveckling

TeknikAkademin Norden AB / Chefsjobb / Göteborg
2026-02-15


Utbildare inom Produktionsutveckling
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom produktionsutveckling som vill undervisa och vägleda studerande i effektivisering och utveckling av industriella produktionsprocesser. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på lean production, processeffektivisering, kvalitetssäkring och förbättringsarbete.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur produktionsflöden analyseras, optimeras och utvecklas i moderna industrimiljöer.

Arbetsuppgifter
Undervisa i produktionsutveckling, lean-metodik och förbättringsarbete

Handleda studerande i analys av produktionsflöden och processoptimering

Introducera metoder för kvalitetssäkring och effektiv resursanvändning

Undervisa i produktionsplanering, logistik och arbetsorganisation

Stötta studerande i praktiska projekt och verksamhetsutveckling

Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund inom produktionsteknik, produktionsutveckling eller närliggande område

Har erfarenhet av lean, processeffektivisering och förbättringsarbete

Har god förståelse för produktionsplanering, kvalitetssystem och industriella flöden

Är analytisk och trygg i arbete med tekniska och organisatoriska processer

Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla samband på ett tydligt och strukturerat sätt

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning

Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En meningsfull roll där du gör verklig skillnad

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

