Produktionsteknisk chef, Arta Plast AB
2025-10-28
Är du en erfaren ledare med teknisk bakgrund och vill vara med och utveckla en modern produktionsmiljö? Som Produktionsteknisk chef hos ArtaPlast får du en nyckelroll i att leda avdelningen Produktionsteknik. Här blir du ansvarig för att driva avdelningen framåt, utveckla arbetssätt och skapa de bästa förutsättningarna för en effektiv och hållbar produktion.
Om rollen
Du leder avdelningen Produktionsteknik med fullt personalansvar för 6 st medarbetare. Avdelningen består av medarbetare inom automation och ställ. Avdelningen har en central funktion i företaget och arbetar med att säkerställa drift och optimering av produktionsutrustningen, inklusive automationslösningar och formsprutningsmaskiner.
Du driver förbättrings- och utvecklingsprojekt inom ditt område. Planerar det dagliga arbetet för den egna avdelningen i nära samarbete med andra avdelningar inom teknik och produktion. Samt har breda kontaktytor internt såväl som mot externa partners. Du rapporterar till Fabrikschef och placeringsort är Tyresö.
Dina huvudsakliga ansvarområden som Produktionsteknisk chef:
• Säkerställa drift av företagets produktionsutrustning.
• Ansvara för ställ och optimering av automationsutrustning och formsprutningsmaskiner.
Tillsammans med övriga teknikavdelningar och produktionsplaneringen minimera driftsstopp och säkra produktionen.
• Driva och delta i utvecklings- och förbättringsprojekt inom ditt ansvarsområde.
• Aktivt verka för energibesparande åtgärder för hela företaget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• Dokumenterad erfarenhet av att leda, motivera och utveckla team.
• Teknisk utbildning och/eller minst 5 års erfarenhet från processindustri med höga krav, till exempel formsprutning, automation eller annan liknande tillverkande industri.
• Goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.
• Kunskaper i tyska är meriterande.
Personlighet
- För att lyckas i rollen ser vi att du är:
- Strukturerad och målinriktad, med förmåga att driva förbättringar.
• Kommunikativ och lyhörd, med lätt för att samarbeta över avdelningsgränser.
• Handlingskraftig och lösningsorienterad, med förmåga att fatta beslut.
• En trygg ledare som engagerar och utvecklar ditt team.
Erbjudande
Hos ArtaPlast får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där innovation, kvalitet och hållbarhet står i fokus. Här blir du en del av ett engagerat företag som satsar på både människor och teknik - och där du får en central roll i att forma framtidens produktion.
Om Arta Plast
Arta Plast AB är ett av Sveriges ledande företag inom tillverkning och utveckling av formsprutade plastdetaljer. Inom företaget har vi samlat en stor kompetens inom produktion och produktutveckling som tillsammans med en genuin problemlösarmentalitet gör att vi kan erbjuda våra kunder hållbara livsmedelsförpackningar och medicintekniska produkter med kvalité i fokus. Läs mer om oss på www.artaplast.se.Så ansöker du
Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat. Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010 207 43 20.
Om Addilon
Rekrytering och uthyrning av rätt chefer och specialister inom främst teknik, försäljning, inköp och logistik i Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Chicago.
