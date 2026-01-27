Produktionstekniker till Saab Dynamics i Linköping!
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-01-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Har du ett starkt teknikintresse och drivs av att förbättra och utveckla produktionslösningar? Vi söker nu en produktionstekniker som vill bidra till effektiva processer och göra skillnad i det dagliga arbetet. Skicka in din ansökan redan idag! Publiceringsdatum2026-01-27Om företaget
Saab är ett framstående företag inom försvars- och säkerhetssektorn, med målet att hjälpa länder att skydda sina medborgare och bidra till trygghet i samhället. Saab designar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, men bedriver verksamhet globalt och är en viktig del av många nationers försvarsförmåga. Mer information ges vid intervjutillfället.
Om rollen
I rollen som Produktionstekniker arbetar du med att stötta och vidareutveckla kundens produktionsprocesser. Du har ett tydligt fokus på producerbarhet, effektiva produktionsflöden samt kontinuerlig förbättring av maskiner och utrustning. Rollen är både operativ och utvecklingsinriktad och innebär ett nära samarbete med produktion, teknik och andra funktioner i organisationen.
Som produktionstekniker kommer du bland annat att:
Driva och genomföra ständiga förbättringar av utrustningar och processer genom konstruktionslösningar, effektivisering och kvalitetssäkring
Implementera produktförändringar samt ta fram och uppdatera arbetsinstruktioner
Specificera behov av verktyg och fixturer samt delta i uppstart av nya maskiner och utrustningar
Ge tekniskt stöd till monteringspersonal i det dagliga arbetet
Ansvara för och samordna kontaktytor både internt och externt
Om dig
Vi söker dig som har:
Minst 2 års erfarenhet av arbete inom produktionsteknik
God förståelse för produktion och produktionsprocesser
Relevant utbildning på minst högskolenivå inom exempelvis produktionsteknik , elektronik, maskinteknik eller likvärdigt
Meriterande:
Erfarenhet från områden som elektronik, maskinteknik eller testutrustning
Erfarenhet av elektronik inom produktionsteknik
Erfarenhet av Catia V5, Lean och/eller andra produktionsnära tekniker.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är självledande och driven, med förmåga att ta ansvar och driva ditt arbete framåt. Du är lösningsorienterad och har ett strukturerat arbetssätt som gör att du kan arbeta metodiskt, prioritera rätt och säkerställa kvalitet i det du levererar. Du motiveras av samarbete med såväl interna som externa intressenter.
Utöver ovan krävs även:
• Svenskt medborgarskap
• Flytande svenska samt engelska i tal och skriftAnställningsvillkor
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning kommer du därför att genomgå en säkerhetsprövning, vilket här innebär krav på svenskt medborgarskap.
Start: Våren 2026
Omfattning: Heltid, dagtid
Arbetstid: 8-17, flex
Ort: Linköping, Tannefors Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51946_JOB". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
580 09 LINKÖPING Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Victoria Österberg victoria.osterberg@framtiden.com +46722080231 Jobbnummer
9706493