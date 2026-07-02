Produktionstekniker till Råbe Tooling
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2026-07-02
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Gillar du utmaningar? Det gör vi! Många av våra uppdrag är sådant som andra ser som för komplext. Om du drivs av problemlösning, spännande teknik och viljan att hitta lösningar där det saknas färdiga svar kommer du trivas perfekt som Produktionstekniker hos oss!
Om jobbet
Som Produktionstekniker arbetar du med teknisk beredning och planering för tillverkning av avancerade komponenter, verktyg och fixturer där kraven på precision, kvalitet och tekniskt kunnande är höga. Här får du en dynamisk och omväxlande vardag genom en stor variation av både tillverkningsprocesser och material.
Du har en central position i tillverkningskedjan och är delaktig genom hela processen, från kundförfrågan och beredning till färdig leverans. Det ger dig både stort inflytande och en tydlig koppling mellan ditt arbete och det resultat som levereras till kund.
I nära samarbete med kunder, produktion och leverantörer säkerställer du kvalitet, leveransprecision och en effektiv produktion. Merparten av tillverkningen sker i vår egen maskinverkstad i Skultuna, men vi köper även processer externt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bedöma kundförfrågningar och ta fram tekniska underlag för offert.
Ta fram produktions- och verifieringsmetoder samt genomföra operationsberedning och kostnadskalkyler för artiklar.
Ansvara för teknisk beredning, planering och överlämning av tillverkningsuppdrag till produktion.
Samverka med kunder, produktion och leverantörer för att säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade lösningar.
Ta fram produktionsunderlag, instruktioner och teknisk dokumentation.
Stötta produktionen i tekniska frågor samt driva och medverka i förbättnings-och utvecklingsarbete i hela organisationen.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk utbildning och erfarenhet från tillverkande industri. Du har god förståelse för CNC- och skärande bearbetning samt är van att tolka tekniska ritningar. Kunskaper inom mätteknik och materiallära ger en god grund för att fatta välavvägda tekniska beslut. Du är van att arbeta i affärssystem, Officepaketet och andra relevanta digitala verktyg.
Med ett starkt tekniskt intresse, analytisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt trivs du som länken mellan kund, produktion och leverantör. Lösningsfokus, optimering och utveckling är en del i ditt DNA. Vi ser gärna att du är senior i din kompetens men är också öppna för dig som är i mer i inledningen av din resa.
Kunskap inom CAD/CAM, avancerad CNC-programmering, fördjupade kunskaper inom materialteknik och mätteknik samt affärssystemet Monitor ERP är meriterande.
Därför ska du välja Råbe Tooling
På Råbe Tooling får du arbeta i en tekniskt avancerad verksamhet där precision, kvalitet och problemlösning står i centrum. Vi utvecklar och tillverkar avancerade verktyg, fixturer och komponenter i små serier och prototyper för kunder inom bland annat energi, medicinteknik, flyg, försvar och transport. Hos oss får du en varierad roll med stort ansvar, nära samarbete med andra goda möjligheter att påverka både arbetssätt och utveckling. Med korta beslutsvägar och hög teknisk kompetens finns goda förutsättningar att växa i rollen och bidra till vår fortsatta framgång.
Vi erbjuder också:
Tillsvidareanställning på heltid.
Dagtidsjobb med flex.
En varierad och tekniskt utmanande roll med stort eget ansvar.
En arbetsmiljö med korta beslutsvägar präglad av samarbete, kvalitet och tekniskt kunnande.
Kollektivavtal och andra förmåner.
Ansökan och kontakt
Rekryteringen genomförs i samarbete med Jefferson Wells, ManpowerGroup. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Anna Edén på anna.eden@jeffersonwells.se
. Under semesterperioden kan svarstiderna vara något längre än vanligt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Tibblevägen 21 D (visa karta
)
726 20 VÄSTERÅS Arbetsplats
Råbe Tooling Kontakt
Contact
Anna Edén Anna.Eden@Jeffersonwells.se Jobbnummer
9990382