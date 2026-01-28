Produktionstekniker montering
Consensus Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Vara Visa alla maskiningenjörsjobb i Vara
2026-01-28
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Consensus Sverige AB i Vara
, Skövde
, Borås
, Göteborg
, Dals-Ed
eller i hela Sverige
Till ett väletablerat industriföretag i Vara söker vi nu en produktionstekniker till monteringen. Rollen passar dig som vill arbeta nära produktionen, bidra till förbättrade arbetssätt och vara en viktig del i utvecklingen av effektiva, stabila och kvalitetssäkrade monteringsprocesser.
Om rollen
Som produktionstekniker inom monteringen arbetar du med att utveckla, förbättra och säkra monteringsprocesser i takt med förändringar i produkter, volymer och arbetssätt. Du har en viktig roll i att säkerställa att produktionen fungerar effektivt, ergonomiskt och enligt uppsatta kvalitetskrav.
Arbetet sker i nära samarbete med produktion, kvalitet, underhåll och andra tekniska funktioner. Du är ofta ute i verksamheten och fungerar som en länk mellan teknik, process och operativ produktion.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Utveckling och förbättring av monteringsprocesser och arbetsflöden
Analys av produktion, identifiering av förbättringsmöjligheter och genomförande av åtgärder
Medverkan vid industrialisering av nya eller förändrade produkter
Optimering av arbetsstationer, layouter och monteringssekvenser
Stöd till produktionen vid avvikelser, problem och förändringar
Arbete med standardisering, dokumentation och ständiga förbättringar
Vem du är
Vi söker dig som är tekniskt nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har lätt för att samarbeta, delar gärna med dig av din kunskap och tycker om att omsätta teori till praktiska lösningar i produktionen.
Vi ser gärna att du har:
Relevant teknisk utbildning, exempelvis högskoleingenjör, maskiningenjör eller YH inom produktionsteknik
Produktionsteknisk erfarenhet, från montering eller tillverkande industri
Kunskap inom förbättringsarbete och produktionsutveckling
God teknisk förståelse och intresse för industriella processer
Förmåga att arbeta strukturerat och driva frågor från idé till genomförande
Goda kunskaper i svenska och engelska
Att vara konsult hos Consensus
Som konsult hos Consensus får du möjlighet att arbeta med några av de mest spännande och varierande uppdragen inom olika branscher. Du kommer att vara en nyckelspelare för våra kunder och bidra till deras framgång genom din kompetens och erfarenhet. Hos oss får du inte bara utveckla dina egna färdigheter utan också göra skillnad i både små och stora projekt och organisationer. Genom nära samarbete med vår försäljningsorganisation säkerställer vi att du alltid har relevanta och meningsfulla uppdrag. Läs mer om vad vi kan erbjuda på: https://consensus.nu/bli-konsult-hos-oss/Publiceringsdatum2026-01-28Så ansöker du
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elisabeth Mattsson, eliasbeth.mattsson@consensus.nu
, 072 - 600 64 49. Vi ser fram emot din ansökan via www.consensus.nu.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Välkommen att ta nästa steg i din karriär! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
(org.nr 556629-9284), http://www.consensus.nu/ Jobbnummer
9709076