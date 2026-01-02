Produktionstekniker med ledaregenskaper - Järfälla
2026-01-02
Vill du arbeta nära produktionen och samtidigt vara drivande i utvecklingen av våra arbetssätt? Vi söker nu en erfaren produktionstekniker med ledaregenskaper och med bred bakgrund inom industriell produktion och starkt fokus på att förbättra och effektivisera hela produktionsflödet - snarare än att utveckla själva produkterna.
I rollen kombinerar du operativt ansvar med tekniskt utvecklingsarbete. Du leder och stöttar personalen i det dagliga arbetet, säkerställer ett effektivt flöde och följer upp resultat. Samtidigt arbetar du kontinuerligt med att utveckla metoder, rutiner, verktyg och fixturer som tar produktionen till nästa nivå. Här samarbetar du nära både interna funktioner och externa leverantörer, och har stor möjlighet att påverka helheten.
Vi söker dig som är trygg i din kompetens och van att både leda människor och självständigt driva tekniska förbättringsprojekt. Du har erfarenhet av att utveckla produktionsprocesser, optimera arbetsflöden och skapa strukturer som höjer produktivitet, kvalitet och säkerhet.
Arbetsbeskrivning
I rollen som produktionstekniker eller produktionsingenjör arbetar du både operativt och utvecklande med fokus på metodutveckling, konstruktion av produktionshjälpmedel och förbättring av produktionsflöden. Du kommer ha ett nära samarbete med utvecklingsavdelningen och externa leverantörer samt arbeta hands-on i produktionen vid behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Optimera och vidareutveckla produktionsflöden och monteringsprocesser* Skapa och uppdatera ritningsunderlag och 3D-modeller (ex. SolidWorks eller IronCAD)
• Ta fram prototyper, fixturer och jiggar samt andra hjälpmedel till produktionen
• Genomföra praktiska förbättringar i produktionen och säkerställa god arbetsmiljö
• Standardisera arbetsmetoder, dokumentation och rutiner
• Delta i förbättringsprojekt tillsammans med utvecklare och externa leverantörer
Du kommer primärt att arbeta med att utveckla nya metoder, verktyg och tekniska lösningar som gör produktionen mer effektiv, ergonomisk och kvalitetssäkrad. Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
• Erfarenhet av produktionsteknik, tillverkning eller mekanisk montering
• Goda kunskaper i 3D-CAD och ritningsframtagning
• Strukturerad, problemlösande och analytisk
• Förmåga att kombinera tekniskt utvecklingsarbete med praktiskt produktionstänk
• Prestigelös, nyfiken och trivs i en miljö med korta beslutsvägar
Meriterande:
• Erfarenhet av prototyptillverkning* Kunskap inom FMEA, LEAN eller liknande förbättringsmetoder
• Bakgrund inom småskalig montering eller ergonomiprodukter
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik, industri och teknik. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare och rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. På Yourstaff tror vi på mångfald inkludering och välmående. Våra ledord är kunskap, service, tillit, kvalitet och hållbarhet. Yourstaff ser medarbetaren som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yourstaff 365 AB
(org.nr 556955-2564) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fadi Ada fadi@yourstaff.se Jobbnummer
