Produktionstekniker El-Björn
Purple Rekrytering & Interim AB / VVS-jobb / Gislaved Visa alla vvs-jobb i Gislaved
2026-06-23
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Vill du vara med och bygga framtidens värmepumpsproduktion?
Vi söker nu en Produktionstekniker med kylteknisk kompetens till vår verksamhet i Anderstorp. Här får du en nyckelroll där du kombinerar praktisk kylteknik med produktionstekniskt förbättringsarbete i produktionen samt inom service- och reparationsverksamheten.
Rollen är central i vår fortsatta satsning på värmepumpar och passar dig som vill vara med och påverka, utveckla och skapa struktur i en verksamhet med höga ambitioner.
Om El-Björn
El-Björn är ett familjärt och innovativt industriföretag med huvudkontor, utveckling och produktion i Anderstorp där omkring 65 medarbetare arbetar tillsammans för att driva utvecklingen framåt.
Sedan starten 1954 har företaget utvecklat och tillverkat produkter och lösningar inom kraftdistribution, belysning, klimatkontroll och energilösningar för professionella användare inom bygg, industri och uthyrningsbranschen. Idag är El-Björn en ledande aktör på den nordiska marknaden och ingår i United Power-koncernen med verksamhet i flera europeiska länder. Med starkt fokus på kvalitet, hållbarhet och innovation fortsätter företaget att utveckla framtidens tekniska lösningar för en mer energieffektiv och hållbar värld.
Om rollen
Som Produktionstekniker blir du en viktig länk mellan produktion, service och teknik. Du arbetar både operativt och strategiskt med att säkerställa kvalitet, effektivitet och teknisk utveckling inom verksamheten.
Du kommer bland annat att:
Driva förbättringsarbete inom produktion och serviceflöden
Ansvara för felsökning och tekniskt stöd kopplat till kyl- och värmepumpssystem
Stötta kunder och fältpersonal vid tekniska frågor
Medverka vid utveckling av testutrustning, testmetoder och arbetssätt
Ta fram monterings-, kontroll- och arbetsinstruktioner
Delta i produktutvecklingsprojekt som produktionens representant
Hantera avvikelser och tekniska utredningar
Utvärdera och anskaffa verktyg, fixturer och hjälpmedel för produktionen
Hos oss präglas ledarskapet av frihet under ansvar, tillit och korta beslutsvägar. Du får stor möjlighet att påverka både din egen roll och verksamhetens utveckling, och rapporterar i rollen till Produktionschef.
Vi söker dig som
Har en teknisk bakgrund och erfarenhet av kyl- och värmepumpsteknik samt trivs i en roll där du får kombinera problemlösning och teknik. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en trygg och prestigelös person som gärna tar ansvar och driver frågor framåt. Du har ett naturligt tekniskt intresse, är lösningsorienterad och trivs med att kombinera praktiskt arbete med utveckling och förbättringar.
Som person är du strukturerad, engagerad och har lätt för att samarbeta med människor på olika nivåer i organisationen. Du är dessutom pedagogisk och tycker om att stötta, vägleda och dela med dig av din kunskap till kollegor och kunder. Vi tror också att du har en vilja att utvecklas tillsammans med verksamheten och ser möjligheter där andra ser hinder.
Vi ser gärna att du har:
Relevant teknisk utbildning inom kylteknik, produktionsteknik eller motsvarande
Praktisk erfarenhet av kyl- och värmepumpssystem
Erfarenhet av felsökning och reparation av tekniska system
God förståelse för el, styr- och reglerteknik
God system- och IT-vana
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Arbete som kyltekniker
Certifiering för köldmediehantering
Teknisk support mot kund
LEAN och förbättringsarbete
Lödning
Arbetsledning eller projektledning
Vi erbjuder
Hos oss får du en nyckelroll i en spännande satsning inom värmepumpsteknik där du får möjlighet att påverka både din egen roll och verksamhetens framtida utveckling. Du blir en del av ett företag med korta beslutsvägar, stark gemenskap och ett ledarskap som präglas av tillit, frihet under ansvar och engagemang. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med flexibel arbetstid, konkurrenskraftiga villkor och lön utifrån erfarenhet och kompetens. Som medarbetare får du även tillgång till friskvårdsbidrag, gemensam frukost, personalklubb och flera uppskattade aktiviteter tillsammans med kollegorna. Hos oss får du inte bara ett arbete, du får möjlighet att vara med och forma framtidens lösningar.
Rekryteringsinformation
I denna rekrytering samarbetar El-Björn med Purple Rekrytering & Interim. Vi arbetar med ett personligt och kvalitativt urval där vi lägger stor vikt vid både kompetens och potential.
Ansvarig rekryterare är Anela Drndo och urval sker löpande. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor kring tjänsten eller processen är du varmt välkommen att höra av dig, vi ser fram emot att komma i kontakt med dig.
Anela Drndo, Purple Rekrytering & Interim 0737- 01 94 53 | anela@purplerekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7959569-2067552". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Purple Rekrytering & Interim AB
(org.nr 559428-6253), https://purplerekrytering.teamtailor.com
Storgatan 1 (visa karta
)
334 33 ANDERSTORP Arbetsplats
Purple Rekrytering & Interim Kontakt
Anela Drndo anela@purplerekrytering.se 0737019453 Jobbnummer
9975939