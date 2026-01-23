Produktionstekniker
Nord-Lock International AB / Maskiningenjörsjobb / Åre Visa alla maskiningenjörsjobb i Åre
2026-01-23
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nord-Lock International AB i Åre
, Östersund
, Gävle
, Åtvidaberg
, Göteborg
eller i hela Sverige
Nord-Lock Group är världsledande inom lösningar för säkra skruvförband. Med innovativa produkter och bred expertis har Nord-Lock Group bidragit med tillförlitliga och effektiva lösningar åt kunder inom alla större industrier sedan 1982. I portföljen ingår Nord-Lock killåsningsbrickor, Expander ledaxlar, Superbolt mekaniska spännelement, Energy Bolting och Boltight hydrauliska sträckverktyg. Med försäljning i runt 80 länder och en export på över 90 procent av tillverkningen erbjuder vi lokal kompetens och arbetar nära kunderna för applikationer där säkerhet är av största vikt. Vårt uppdrag är att skydda människoliv och kundernas investeringar. Nord-Lock Group ägs av Latour Investment AB och har runt 800 anställda och en tydlig plan för tillväxt.
Vår produktionsenhet i Jämtland är belägen i Halabacken i Mattmar, mellan Östersund och Åre. Här arbetar ca 220 medarbetare i olika roller och funktioner. Förutom produktion finns här även produktutveckling, inköp, logistik och kundsupport. Nord-Lock producerar lokalt men agerar globalt!
Vi söker nu en Production Technician som vill vara med och utveckla och stabilisera vår tillverkningsprocess. Rollen är central för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i produktionen genom strukturerat arbete och kontinuerliga förbättringar.
Om rollen
I rollen som Production Technician kommer du bland annat att:
Strukturerat utföra felsökning för att på ett snabbt sätt identifiera och åtgärda problem.
Stabilisera tillverkningen genom att identifiera och eliminera variationer.
Standardisera processer och arbetssätt för ökad effektivitet och kvalitet.
Genomföra rotorsaksanalyser för att förebygga återkommande problem.
Stödja processen för artikelberedning
Arbeta med avhjälpande åtgärder kopplat till verktyg och system, inklusive affärssystemet Jeeves.
Vem är du?
Du är en person som trivs i en föränderlig miljö och har förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt. Du är lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut samt har en god kommunikativ förmåga.
Vi ser gärna att du har:
Akademisk examen med inrikning mot produktionsteknik, processteknik eller motsvarande
Erferenhet av produktion och gärna en bakgrund inom Lean.
Är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad.
Har god förståelse för produktionsflöden och förbättringsarbete.
Trivs med att arbeta nära produktionen och bidra till långsiktiga förbättringar.
Vi erbjuder dig
Nord-Lock är ett företag med positiv utveckling, vi jobbar i moderna lokaler där säkerhet och arbetsmiljö står högt på priolistan. Via vårt kollektivavtal får du del av försäkringar, arbetstidsförkortning mm. Vi har även friskvårdsbidrag och anordnar trevliga personalaktiviteter med jämna mellanrum. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete för de roller där verksamheten så tillåter, men merparten av arbetstiden förläggs på fabriken i Mattmar.
Vi strävar efter mångfald - vi är övertygade om att olikheter främjar kreativitet, trivsel och goda resultat. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med en bredd av kompetenser vilket ger goda möjligheter till kompetensutveckling i ditt dagliga arbete.
Vi är stolta över att skapa en arbetsmiljö där idéer uppmuntras, där du får ta ansvar och där vi tillsammans bygger något som gör skillnad!
Låter detta intressant?
För frågor om tjänsten kontakta Produktionsledare Mikael Hernerud på mikael.hernerud@nord-lock.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6899679-1804022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nord-Lock International AB
(org.nr 556610-5739), https://careers.nord-lock.com
180 (visa karta
)
837 91 MATTMAR Arbetsplats
Nord-Lock Group Jobbnummer
9700296