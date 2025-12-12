Produktionstekniker - Umeå
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-12-12Beskrivning av jobbet
Vi söker nu produktionstekniker till uppdrag hos våra kunder inom tillverkningsindustrin. Du får en central roll där du arbetar nära både teknik och människor - ofta i team med andra produktionstekniker och operatörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla produktionsupplägg, balanseringsunderlag och riskbedömningar (PFMEA)
Skapa ergonomiska lösningar, arbetsinstruktioner och standarder
Hantera inköp av verktyg och utrustning
Arbeta med layout, materialflöden och dokumentation
Genomföra tids- och frekvensstudier samt bemanningsplanering
Lösa problem och driva förbättringar i produktionen
Du kommer att vara placerad hos kund, och vi ser att du bor i Umeå eller Örnsköldsvik med möjlighet att pendla.
Observera att vissa uppdrag kan kräva säkerhetsprövning enligt kundens rutiner.
Din utveckling
Som konsult på AFRY får du möjlighet att växa snabbt i din yrkesroll. Du får insyn i olika företag och branscher - och kan på sikt ta steget mot projektledning, både internt och hos kund.Kvalifikationer
Vi tror att du har en ingenjörsutbildning, gärna inom maskinteknik, och några års erfarenhet som produktionstekniker. Alternativt har du lång och gedigen erfarenhet inom området.
Du är:
Teknikintresserad och analytisk
Hands-on och trivs i produktionen
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Självgående och lösningsorienterad
Du behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift.
Ytterligare information
För frågor om tjänsten, kontakta:
Olof Lindgren olof.lindgren@afry.com
För frågor om rekryteringsprocessen:
Anders Kristiansen - Rekryteringspartneranders.a.kristiansen@afry.com
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen
