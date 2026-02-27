Produktionsstöd | ABC Karossen | Mönsterås
2026-02-27
Är du tekniskt kunnig och brinner för fordonsindustrin? ABC Karossen i Mönsterås söker nu produktionsstöd som vill bli produktionschefens högra hand. Här får du chansen att planera och optimera flöden i en dynamisk och föränderlig miljö. Ta nästa steg i din karriär och bli en del av vår kunds spännande resa!
Om tjänsten
Som Produktionsstöd kommer du att assistera produktionschefen med planering och inköp, övervaka produktionsflöden, hantera tekniska frågor och säkerställa effektivitet i logistiska processer hos vår kund.
Om dig Formell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta inom tillverkande industri eller verkstad och som nu är redo att ta nästa steg i din karriär. Du behöver ha teknisk kunskap och ett intresse för fordonsindustrin. Det är en fördel om du är van vid att planera och hantera inköp och flöden, och en logistisk bakgrund är önskvärt. Vi värdesätter din noggrannhet, strukturerade arbetssätt och pålitlighet. Du är händig och kan möta utmaningar i en organisation som befinner sig i förändring.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att stödja produktionschefen i olika projekt och förändringsarbeten. Erfarenhet av olika system och verktyg för produktionsplanering och inköp är en fördel. Kunskaper inom lean-metoder eller andra effektivitetsprocesser kan också vara en styrka. En relevant utbildning inom logistik eller teknik kan stärka din ansökan ytterligare, liksom en naturlig fallenhet för att hantera och lösa komplexa problem.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta bemanning.kalmar@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
