Produktionssamordnare
Universitets- och högskolerådet / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-02-19
Vill du bidra till en effektiv och fungerande antagning till högre utbildning?
Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vår vision är utbildning, utbyte och utveckling - för alla som vill vidare.
Vi söker nu en Produktionssamordnare till avdelningen för Kompetensförsörjning och handläggning. Avdelningen samlar de tre verksamhetsområdena antagning, bedömning och internationella. Målet är att utveckla uppdragen så att de tillsammans bidrar till den nationella kompetensförsörjningen.
Vad du kommer att göra/ansvara för
Som produktionssamordnare kommer du att:
• arbeta med planering och samordning av antagningsomgångar
• bemanna supporten och hantera frågor kopplade till antagning
• delta i externa forum med våra lärosäten och andra uppdragsgivare
• bidra i utvecklingsarbetet av våra processer
Även andra uppgifter kan förekomma.
Du som söker
Du har:
• Högskoleutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Aktuell erfarenhet av att ha arbetat med antagningssystemet NyA i minst två år och känner väl till systemet och dess funktioner (NyA-webben, NyA open, NyA:s expertklient, NyA:s webbgränssnitt).
• Erfarenhet av att leda och planera ditt och en grupp kollegors arbete.
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Aktuell erfarenhet av arbete på ett lärosäte, företrädesvis med antagningsfrågor.
• Aktuell utbildning inom SQL och/eller Excel.
• Aktuell erfarenhet av eller utbildning inom ramverket SAFe eller liknande ramverk för IT-styrning.
• Aktuell erfarenhet av processtöd och processtyrning.
• Erfarenhet av projektledning.
För att fungera bra i rollen som produktionssamordnare behöver du:
• Vara strukturerad och kvalitetsmedveten. Du gillar att planera och organisera, du är noggrann utifrån de krav och mål verksamheten har satt upp.
• Uppvisa god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga, du tar ansvar för din egen kommunikation med dina kollegor och uppdragsgivare och tillser att samverkan fungerar med alla samarbetsparter.
• Vara serviceinriktad. Det är viktigt för dig att leverera god service med god kvalitet.
• Rollen ställer också höga krav på flexibilitet och problemlösningsförmåga. Ingen dag är den andra lik och vi ställs löpande inför olika utmaningar stora som små. Det är viktigt att förstå konsekvenserna av de utmaningar som uppstår och hantera dem löpande och utifrån allvarsgrad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi gör och erbjuder
UHR har flera uppdrag inom utbildningsområdet vars gemensamma nämnare är att skapa möjligheter till utveckling genom utbildning och internationella utbyten. Vi är cirka 340 anställda i Stockholm och Visby. UHR:s mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och chefer jobbar tillsammans för långsiktig utveckling. Vi erbjuder en professionell och stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig utveckling. Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering och ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.
Anställningen omfattar heltid och gäller tillsvidare med tillträde efter överenskommelse. UHR tillämpar sex månaders provanställning. Placeringsort är Solna.
Våra villkor och förmåner
Mer om UHR
Ansök och bli en av oss!
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV på svenska märkt med diarienummer 2.2.1-00254-2026. När du gör din ansökan vill vi att du besvarar ett antal urvalsfrågor. Vi kommer i det första urvalet att utgå från svaren på dessa frågor. På så vis utvärderar UHR kandidaterna på lika villkor. CV och personligt brev kommer att läsas i nästa steg i urvalsprocessen. Sista ansökningsdatum är 13 mars.
Har du några frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Kerstin Beckenius tfn. 010-470 05 85. Representant för Saco-S är Kerstin Martínez tfn. 010- 470 04 69 och representant för ST är Felicia Giertta tfn. 010-470 06 74 alt. e-mail: st@uhr.se
Universitets- och högskolerådet har gjort medieval för denna rekrytering. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Universitets- och Högskolerådet
(org.nr 202100-6487), http://www.uhr.se Arbetsplats
Universitets- och högskolerådet Jobbnummer
9753254