Produktionsplanerare till Saab Dynamics i Linköping
2026-03-07
Vill du arbeta i en central roll där du får kombinera planering, problemlösning och samarbete nära produktionen?
Om rollen
Som produktionsplanerare hos Saab har du en central roll i att säkerställa att produktionen flyter enligt plan och att rätt material finns på plats i rätt tid. Du arbetar nära produktionsledning, logistik, kvalitet och operatörer i den dagliga verksamheten.
Du ansvarar för planering och uppföljning av produktionen på både kort och lång sikt. Arbetet innebär att sätta mål för dag och vecka, följa upp resultat samt hantera de utmaningar som uppstår. Genom ett proaktivt arbetssätt säkerställer du att produktionsordrar startar i tid och att material och resurser finns tillgängliga.
Rollen innebär även dialog med interna funktioner, externa leverantörer och legoleverantörer för att säkerställa att planeringen fungerar genom hela produktionskedjan. Tillsammans med produktionsledningen planerar och följer du upp den dagliga produktionen, analyserar resultat och justerar planeringen vid behov.
Arbetet innehåller också administrativa delar såsom uppföljning, rapportering och analys i olika system, bland annat Excel, Lobby och Qlik.
I rollen förväntas du ta ansvar, vara lösningsorienterad och bidra till ett gott samarbete med fokus på leverans och kvalitet.
Ansvarsområden
Säkerställa att produktionsordrar startas och avslutas korrekt
Planera och följa upp produktionen löpande
Säkerställa tillgång till material och förbrukningsmaterial
Inventering och analys av förrådsvärde
Planering och dialog med legoleverantörer
Samarbete med logistik, produktion och kvalitet
Uppföljning och rapportering av produktionens resultat
En del av arbetet sker ute i produktionen där du följer upp den dagliga verksamheten och stämmer av mål och utfall tillsammans med teamet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av produktionsplanering, produktion eller logistik
Har vana av planeringsverktyg eller affärssystem (erfarenhet av IFS är mycket meriterande)
Har god analytisk förmåga och trivs med att arbeta strukturerat
Är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika funktioner
Det är meriterande om du har en kombination av erfarenhet inom produktionsplanering och logistik.
Om SAAB
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och skapa trygghet för människor och samhällen. Med över 26 100 medarbetare världen över utvecklar, tillverkar och underhåller Saab avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Genom innovation, kvalitet och ansvarstagande där Saab en viktig del av många nationers försvarsförmåga och bidrar samtidigt till en säkrare och mer hållbar värld.
Saab Dynamics är ett affärsområde inom Saab AB som fokuserar på utveckling och produktion av avancerade vapensystem för både militära och civila tillämpningar. Verksamheten omfattar bland annat understödsvapen (som Carl-Gustaf och AT4), missilsystem (exempelvis RBS 70 och RBS 15), torpeder, sensorer, kamouflagesystem samt obemannade undervattensfarkoster. Huvudkontoret är beläget i Karlskoga, men Saab Dynamics har även verksamhet i andra svenska orter, inklusive Linköping och Boden.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Julia Wennerholm via e-post: julia.wennerholm@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning, personlighetstest och intervju på plats hos SAAB. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos SAAB.Publiceringsdatum2026-03-07
Start: Omgående
Arbetstider: Kontorstider 7:30-16:30 med flextid
Ort: Linköping, Malmslätt, främst jobb på plats med möjlighet att jobba remote någon dag i veckan
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Låter det som din nästa utmaning?
