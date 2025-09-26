Produktionsplanerare inom infrastruktur
Försvarsmakten / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Trivs du med att vara spindeln i nätet för koordinering och uppföljning av de fastigheter som Försvarsmakten hyr?
Försvarsmakten och FMLOG växer och vi söker nu dig som vill arbeta i rollen som produktionskoordinator med fokus på koordinering av nybyggnation, uppföljning av befintliga fastigheter inom FMLOG. Vill du vara med och bidra till utvecklingen av Försvarsmakten? Välkommen med din ansökan!
Om enheten:
Vår Teknik- och verksamhetsstödsavdelning är en central del av FMLOG Stab och är belägen på Gärdet i Stockholm. Avdelningen består av tre sektioner: Teknik- och vidmakthållande, Infrastruktur, samt Verksamhetssäkerhet. Tillsammans arbetar dessa sektioner med att leda, utveckla och följa upp förbandets tekniska tjänst, materiel- och förnödenhetsfrågor, ledningssystemfrågor, infrastruktur, verksamhetssäkerhet samt miljö- och kvalitetsfrågor. Som en del av Infrastruktursektionen kommer du att arbeta tillsammans med kompetenta kollegor över hela Sverige för att stärka, utveckla och förvalta den infrastruktur som är helt avgörande för vår verksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Tjänsten innebär att du har en central och aktiv roll på enheten avseende koordinering och uppföljning inom infrastruktur (årsuppgifter). Du kommer att arbeta självständigt men också i samverkan med ansvariga infrahandläggare (likställs med förvaltare). Som produktionsplanerare förväntas du kunna leda olika typer av möten både internt och mellan Försvarsmakten och dess stödmyndigheter.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Företräda enheten vad avseende innehåll i produktionsplanen samt ansvara för kvalitén gällande uppdatering av vår databas.
• Dialogisera aktuella projekt både internt och mellan Försvarsmakten olika berörda delar.
• Genomföra produktionsuppföljningar inom Försvarsmakten.
• Stödja och samordna enhetens Infrahandläggare inom ramen för de processer som används.
• Samordna uppgifter ställda från Högkvarteret (HKV), ta in resultat och sammanställa resultatet till HKV.
• Stödja avdelningschef med månads- och kvartalsrapporteringar till högkvarteret.
• Stödja avdelningen avseende ärendehantering.
• Ingå i enhetens kontinuerliga effektiviseringsarbete av infraprocesserna
• Beredd att samordna utvecklingen av våra processer.
• Övriga administrativa uppgifter inom enheten, såsom granskning av fakturor.
• Arbetsuppgifterna kommer även omfatta rapportframtagning, avtalsgranskning och beställningar i vårt avtalshanteringssystem.
• Vara beredd att företräda enhetschefen.
Utöver detta ska du kunna ta ansvar för en varierande flora av ärenden och vara ett stöd till enheten i specifika frågor.Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen t.ex. inom ekonomi, förvaltning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
• MS Office främst Excel.
Meriterande:
• Relevant arbetslivserfarenhet av Försvarsmakten
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i system för avtalshantering eller fastighetsdrift, ex. SAP.
• Kunskap om fastighets- och byggprocesser.
• Kunskap och erfarenhet om Försvarsmaktens organisation och produktionsprocesser.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss har du ett stort samhällsintresse, delar Försvarsmaktens värdegrund och är beredd att representera Försvarsmakten och myndighetens verksamhet i din yrkesroll. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med ett stort eget ansvar samtidigt som du arbetar nära dina kollegor. Du är strukturerad, noggrann, analytisk och ansvarsfull. Du kan självständigt handlägga ärenden, företräda myndigheten i officiella sammanhang och har hög integritet.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.Övrig information
• Anställningskategori: Civil
• Anställningsform: Tillsvidare, med sex månaders provanställning
• Startdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
• Placeringsort: Stockholm
• Resor: Förekommer
För information om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta:
Rekryterande chef Anders FribergFacklig kontakt
• SACO Madeleine Bagge
• OFR/S Håkan Antonsson
• SEKO Eva-Britt Steen
• OFR/O Julia Back
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-24.
Din ansökan ska innehålla CV samt svar på ett antal urvalsfrågor. I övrigt bifogar du inget personligt brev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9529586