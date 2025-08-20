Produktionsplanerare
2025-08-20
Assignment Description
I denna roll ansvarar du för att planera fordonstillverkning både internt och hos externa samarbetspartners. Du arbetar nära operativt inköp, produktion och projektansvariga, och har en aktiv roll i att följa upp och rapportera material- och produktionsstatus till projektorganisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Frisläppning och analys av produktionsorder i SAP
• Bevaka materialstatus och rapportera till inköp och produktion
• Hantera ändringar i produktionsunderlag och vagnskonfiguration
• Samarbete med externa partners vid produktion på annan ort
• Tätt samarbete med montage och andra berörda avsnitt
• Bidra till utveckling inom kommunikation, analys, digitalisering och verksamhetsförbättringar
Vi söker dig som har en akademisk examen inom exempelvis logistik, produktionsteknik eller industriell ekonomi - eller motsvarande erfarenhet. Du har gärna arbetat i roller som produktionsplanerare, materialplanerare, koordinator eller beredare, och har god systemvana, särskilt i SAP, Aras och Office-paketet.
Du är:
• Strukturerad och självgående
• Analytisk och metodisk i ditt arbetssätt
• Kommunikativ och samarbetsinriktad
• Van att prioritera och fatta beslut i ett dynamiskt arbetsflöde
• Engagerad i att utveckla både dig själv och kundens processer
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får vara med och påverka, utveckla och driva förbättringar som gör skillnad.
Other relevant informationDå rollen innebär arbete inom försvarsindustrin är Svenskt medborgarskap ett krav
En säkerhetskontroll och ett drogtest är ett krav för denna tjänst och du behöver vara bekväm med detta
Uppdraget är på plats i kundens lokaler i Örnsköldsvik
Desired Competences: Project Management and Management
Process and Production Engineering
Mechanical Engineering (Product and Machine Design)
Supply Chain
Procurement and Technical Documentation
