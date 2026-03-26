Produktionsplanerare
Vår kund, ett av världens ledande försvars- och säkerhetsföretag, söker nu en produktionsplanerare med fokus på att planera och koordinera produktionen av komplexa system och produkter inom försvarsindustrin.
Du kommer att analysera produktionsflöden, utvärdera material- och resursbehov samt säkerställa att produktionen följer givna tidsramar och kvalitetsstandarder.
Du ansvarar för dina produkter från produktionsbehov är initierat till dess att produkterna är färdigmonterade klara för leverans.
Utöver detta kommer du att ha en central roll i att driva och genomföra verksamhetsutvecklingsprojekt inom Produktionen i Järfälla.
Du kommer att samarbeta med olika avdelningar och intressenter för att identifiera förbättringsområden och implementera effektiva processer och strategier.
Då vardagen kan vara omväxlande krävs flexibilitet och förmåga att tänka nytt när du ställs inför utmaningar. Du har som social och utåtriktad person fördel inom rollen och det krävs att du är kommunikativ där lösningsorientering och framåtanda ligger till grund för resultat. Då rollen har ett brett internt nätverk är det viktigt med en god samarbetsförmåga, att du är lyhörd samt att du har en nyfiken inställning till förändring och förbättring.
En BSc samt minst 3 års erfarenhet inom produktion, logistik eller produktionsplanering.
Förkunskaper inom Excel, VBA, SQL och IFS är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsplanerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
175 41 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9822184