Produktionsplanerare
Svab Hydraulik AB / Maskiningenjörsjobb / Askersund Visa alla maskiningenjörsjobb i Askersund
2026-03-20
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svab Hydraulik AB i Askersund
, Hallsberg
, Örebro
Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
SVAB är ett innovativt företag med stark tillväxt både i Sverige och internationellt. Vår drivkraft är att göra integrationen mellan människan och entreprenadmaskinen enklare, mer ergonomisk och effektiv. Genom våra lösningar bidrar vi till att göra arbetslivet och jordförflyttningsarbetet enklare och mer lönsamt för entreprenörer och maskinförare.
Vi utvecklar och erbjuder marknadsledande styrsystem, styrreglage och hydrauliklösningar. Våra produkter och funktioner tas fram i nära samarbete med några av världens ledande tillverkare av entreprenadmaskiner och redskap.
Idag är vi cirka 80 medarbetare och omsätter omkring 220 miljoner kronor.Om tjänsten
Vi befinner oss i en spännande expansionsfas och söker nu en erfaren produktionsplanerare som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling.
I rollen ansvarar du för planering och uppföljning av den dagliga produktionen samt för att säkerställa att långsiktiga produktionsplaner och prognoser uppdateras och följs upp.
Arbetet är varierande och innebär daglig kontakt med flera funktioner inom organisationen, bland annat säljorganisationen och produktionsledningen.
Vad du erbjuds
Möjlighet att arbeta i ett växande företag med stark innovationskultur
Bli del av ett proaktivt, innovativt team på fyra personer med stark laganda
En roll med stora utvecklingsmöjligheter på ett bolag i tillväxt
Stort eget ansvar med utrymme att påverka och utveckla din roll
En arbetsplats i fina lokaler med trevliga arbetskamrater
Vad du kommer att jobba med:
I rollen som produktionsplanerare kommer du bland annat att:
Planera, frisläppa och följa upp tillverkningsorder i produktionen
Ansvara för uppdatering av produktionsplaner och prognoser i Monitor
Underhålla planeringsparametrar för artiklar i affärssystemet Monitor
Samarbeta och kommunicera löpande med interna intressenter kring produktionsplaneringen
Vara operativ kontaktperson och samordnare mot utvalda kunder
Stötta Supply Chain-teamet i orderadministration och operativt inköp
Som medarbetare hos oss deltar du även i våra verksamhetsutvecklingsprojekt (VU-projekt), där ditt bidrag till att utveckla våra arbetssätt är viktigt.
Vem vi söker
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är:
Analytisk och har förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa samband och datamängder
Serviceinriktad och samarbetsvillig
Strukturerad och med ett gott ordningssinne
Intresserad av logistik och effektiva flöden
Resultatinriktad och flexibel i en dynamisk miljö
Tydlig i din kommunikation, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelskaKvalifikationer
Vi tror att du har:
Teknisk, logistisk eller ekonomisk utbildning
Flera års relevant erfarenhet från tillverkningsindustrin
Flera års erfarenhet av produktionsplanering
Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel, där du är van att arbeta med sammanställningar, pivottabeller och analys i samband med planering och uppföljning.
Erfarenhet av MPS- eller affärssystem, gärna Monitor
Övrigt om tjänsten
Placeringsort: Åsbro
Tjänsten är en heltidstjänst med fast månadslön.
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Frågor? Kontakta Markus Helgesson, Produktionschef, markus.helgesson@svab.se
, 070-945 40 44 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svab Hydraulik AB
https://career.svab.se
Maskinvägen 6B
)
694 60 ÅSBRO
Svab Jobbnummer
9811580