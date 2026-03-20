Produktionsplanerare

Svab Hydraulik AB / Maskiningenjörsjobb / Askersund
2026-03-20


Om företaget
SVAB är ett innovativt företag med stark tillväxt både i Sverige och internationellt. Vår drivkraft är att göra integrationen mellan människan och entreprenadmaskinen enklare, mer ergonomisk och effektiv. Genom våra lösningar bidrar vi till att göra arbetslivet och jordförflyttningsarbetet enklare och mer lönsamt för entreprenörer och maskinförare.
Vi utvecklar och erbjuder marknadsledande styrsystem, styrreglage och hydrauliklösningar. Våra produkter och funktioner tas fram i nära samarbete med några av världens ledande tillverkare av entreprenadmaskiner och redskap.
Idag är vi cirka 80 medarbetare och omsätter omkring 220 miljoner kronor.

Om tjänsten
Vi befinner oss i en spännande expansionsfas och söker nu en erfaren produktionsplanerare som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling.
I rollen ansvarar du för planering och uppföljning av den dagliga produktionen samt för att säkerställa att långsiktiga produktionsplaner och prognoser uppdateras och följs upp.
Arbetet är varierande och innebär daglig kontakt med flera funktioner inom organisationen, bland annat säljorganisationen och produktionsledningen.
Vad du erbjuds

Möjlighet att arbeta i ett växande företag med stark innovationskultur

Bli del av ett proaktivt, innovativt team på fyra personer med stark laganda

En roll med stora utvecklingsmöjligheter på ett bolag i tillväxt

Stort eget ansvar med utrymme att påverka och utveckla din roll

En arbetsplats i fina lokaler med trevliga arbetskamrater

Vad du kommer att jobba med:
I rollen som produktionsplanerare kommer du bland annat att:

Planera, frisläppa och följa upp tillverkningsorder i produktionen

Ansvara för uppdatering av produktionsplaner och prognoser i Monitor

Underhålla planeringsparametrar för artiklar i affärssystemet Monitor

Samarbeta och kommunicera löpande med interna intressenter kring produktionsplaneringen

Vara operativ kontaktperson och samordnare mot utvalda kunder

Stötta Supply Chain-teamet i orderadministration och operativt inköp

Som medarbetare hos oss deltar du även i våra verksamhetsutvecklingsprojekt (VU-projekt), där ditt bidrag till att utveckla våra arbetssätt är viktigt.

Vem vi söker
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är:

Analytisk och har förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa samband och datamängder

Serviceinriktad och samarbetsvillig

Strukturerad och med ett gott ordningssinne

Intresserad av logistik och effektiva flöden

Resultatinriktad och flexibel i en dynamisk miljö

Tydlig i din kommunikation, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska

Kvalifikationer
Vi tror att du har:

Teknisk, logistisk eller ekonomisk utbildning

Flera års relevant erfarenhet från tillverkningsindustrin

Flera års erfarenhet av produktionsplanering

Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel, där du är van att arbeta med sammanställningar, pivottabeller och analys i samband med planering och uppföljning.

Erfarenhet av MPS- eller affärssystem, gärna Monitor

Övrigt om tjänsten
Placeringsort: Åsbro
Tjänsten är en heltidstjänst med fast månadslön.
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Frågor? Kontakta Markus Helgesson, Produktionschef, markus.helgesson@svab.se, 070-945 40 44

