Produktionsplanerare
Skarp Rekrytering Öst AB / Maskiningenjörsjobb / Söderköping
2025-12-18
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige
, Norrköping
, Linköping
, Stockholm
, Jönköping
eller i hela Sverige
Produktionsplanerare till Mastec Plastema
Mastec Plastema arbetar med formsprutning med fokus på mer krävande produkter i tuffa material och geometrier. Deras kunder är globalt ledande inom sina respektive segment som exempelvis medicinteknik, industri, livsmedel och försvar. Maskinparken består av formsprutor med en låskraft från 25 ton upp till 1200 ton och produkternas detaljvikterna varierar från 1 gram upp till 8 kg. De erbjuder också vidareförädling av produkterna som tex. efterbearbetning, montering, tryck, lackering, metallisering, ultraljudssvetsning, mm.
Mastec Plastema söker nu en analytisk och kommunikativ Produktionsplanerare som vill ta ett helhetsansvar för planering av produktionen, från kundorder och prognoser till kapacitetsbalansering och leveransbesked. I denna roll får du en central position där ditt arbete direkt påverkar leveransprecision, effektivitet och lönsamhet.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Planera och belägga produktionen i Monitor (MPS/MRP) för kortsiktig och långsiktig period.
Prognoshantering.
Skapa och underhålla tillverkningsorder.
Kapacitetsanalys och balansering av beläggning.
Löpande kundkontakt kring order, leveranstider och avvikelser.
Kommunicera leveransbesked.
Identifiera och följa upp saldofel och avvikelser.
Arbeta proaktivt tillsammans med produktion, marknad, inköp och projektledning
Ta ut och analysera data (bl.a. i Excel) för beslutsunderlag och kommunicera detta till ledning. Profil
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och prestigelös, med förmåga att se både detaljer och helhet.
Du har:
Minst 3 års erfarenhet av produktionsplanering, materialplanering eller produktionslogistik
Erfarenhet av att arbeta i MPS/MRP-system (Monitor är meriterande, SAP eller liknande fungerar också)
God förståelse för produktionsflöden, kapacitet och beläggning
Vana att arbeta datadrivet
Mycket god svenska i tal och skrift samt god engelska
Vidare är du:
Kommunikativ och kundfokuserad
Trygg i dialog med kunder
En lagspelare som vågar be om hjälp och eskalera när det behövs
Lösningsorienterad och proaktiv
Övrig information:
Startdatum: omgående.
Anställningsform: Heltid. Du börjar som inhyrd via Skarp Rekrytering för att därefter övergå i anställning hos kund.
Plats: Söderköping.
Arbetstider: Ordinarie, med möjlighet till flexibilitet.
Hybrid: Finns viss flexibilitet att kunna arbeta upp till två dagar hemifrån.
Senioritet: Vi ser helst att du har åtminstone 3 års erfarenhet.
Ansök på jobb@skarpr.se
med ditt CV.
Om oss: Skarp Rekrytering är ett företag som erbjuder kvalificerad rekrytering inom tjänstemannasektorn. Vi har lång erfarenhet av rekrytering inom teknik och IT där vi med vår tekniska förståelse kan bidra till en effektiv anställningsprocess. Under åren har vi arbetat med över trettio R&D bolag och hundratals kandidater med att hjälpa dom att snabbt och smidigt hitta varandra. Bolaget har sitt huvudsäte i Linköping men arbetar nationellt inom Sverige.
Välkommen att läsa mer på www.skarpr.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: jobb@skarpr.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsplanerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skarp Rekrytering Öst AB
(org.nr 559488-1129) Arbetsplats
Mastec Plastema Jobbnummer
9653617