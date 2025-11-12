Produktionsplanerare
2025-11-12
Vi söker en Produktionsplanerare till en offentlig aktör inom kollektivtrafik.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som produktionsplanerare innebär att stödja hela programmet i produktionsfrågor och produktionsplanering under samtliga faser fram till programavslut. Rollen fungerar även som rådgivande till projektledare och andra programmedlemmar och rapporterar till respektive projektledare.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Leda framtagandet av produktionstidplaner samt självständigt kunna bedöma tidsåtgång och genomförbarhet av olika moment.
Rådgivning vid framtagning av förfrågningsunderlag.
Delta i osäkerhetsanalyser / successiv kalkylering avseende framförallt tid.
Delta i analys av samt stötta i bedömning av konsekvenser av olika produktionsval.
Stötta projektets medarbetare i dialogen med entreprenören samt granskning och uppföljning av entreprenörers tidplaner.
Samverka med tidplanerare i syfte att bidra med kunskap om produktionsuppföljning.
Ansvara för utformning av APD-planer tillsammans med projekten.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst nio års sammanlagd erfarenhet av ledande roller inom produktion i anläggnings/infrastrukturprojekt ( produktionschef, platschef, arbetsledare eller motsvarande). Arbetat med minst ett stort anläggnings/infrastrukturprojekt/program med en övergripande projekt/programbudget om minst 200 miljoner SEK. Minst fyra års arbetslivserfarenhet av att leda och delta i arbete med produktionsplanering av anläggningsarbeten. Erfarenhet av att ha tagit fram (APD) arbetsplatsdispositionsplaner från minst 5 projekt, alternativt minst 5 skeden i ett eller flera större projekt. Dokumenterad utbildning betong klass 1.
Meriterande
Mer än fyra års arbetslivserfarenhet av järnvägs-/spårvägsprojekt. Arbetslivserfarenhet av komplexa gjutningar med sammanhängande betongkonstruktioner och moment från minst ett uppdrag/projekt. Dina personliga egenskaper
Är driven, ambitiös och tar ansvar för dina uppgifter.
Är mycket noggrann och har ett systematiskt, strukturerat arbetssätt.
Har god administrativ förmåga och kan planera ditt arbete effektivt.
Har utmärkta kommunikativa färdigheter i tal och skrift.
Är samarbetsvillig och har en öppen attityd gentemot olika parter i projekt.
Är stresstålig och kan hantera flera uppgifter samtidigt. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
