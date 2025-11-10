Produktionsplanerare
Epiroc Rock Drills AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2025-11-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Epiroc Rock Drills AB i Örebro
, Kumla
, Askersund
, Nacka
, Fagersta
eller i hela Sverige
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With
cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction
equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm,
Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries.
Learn more at www.epirocgroup.com.
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad? Vi söker nu en produktionsplanerare till vår Underground-division i Örebro. Här får du vara med och utveckla verksamheten och påverka hur vi når våra mål i produktionen - varje dag.
Allt börjar med människor. Människor som du.
Bli en del av vårt team
Du kommer att vara placerad på divisionens produktionsenheter i Örebro där du är med och driver vår utveckling framåt. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som jobbar tillsammans, delar kunskap och stöttar varandra. Vi tror på innovation, samarbete och att ha kul på jobbet. Här finns goda möjligheter att påverka och utvecklas - både i rollen och som person.
Ditt uppdrag
Som produktionsplanerare är du en viktig del av teamet. Rollen innebär att planera hela tillverkningsflödet och se till att rätt monteringskapacitet och material finns på plats. Det dagliga arbetet sker nära både monteringen och våra kunder, och du har en nyckelroll i att skapa en tydlig och hållbar produktionsplan.
Du samarbetar nära med övriga avdelningar i produktionen och våra underleverantörer och säkerställer att planeringen håller - från prognos till leverans. Du arbetar i vårt affärssystem (M3) med att konvertera marknadsprognoser till maskinorder, följer upp kapacitet och materialtillgång, och lyfter avvikelser när det behövs. Ett bra informationsflöde mellan avdelningarna är avgörande, och här spelar du som planerare en viktig roll.Publiceringsdatum2025-11-10Profil
Rollen passar dig som gillar att planera, ta ansvar och få saker att hända. Ett strukturerat arbetssätt, analytisk förmåga och förmåga att prioritera är viktiga egenskaper. Du är van att fatta beslut och trivs i ett högt tempo där snabba förändringar är en del av vardagen. Arbetet innebär kontakt med många människor och ställer därför krav på god samarbetsförmåga samt servicekänsla.
För den här rollen behöver du ha några års tidigare erfarenhet av planering i en liknande roll inom produktion eller logistik. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, och har gärna jobbat i affärssystem som M3. Teknisk utbildning och kunskap om våra produkter är meriterande, men inget krav.
Placering och resor
Denna tjänst är placerad i Örebro, Sverige. Resor kan förekomma vid behov.
Livet på Epiroc
När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
* Globala karriärmöjligheter.
* Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
* Samhällsengagemang.
* Förmånspaket, som bland annat inkluderar flexibel arbetstid och bonus.
Ansökan och kontaktinformation
Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan via vår karriärsida så snart som möjligt, men senast den 30 november 2025. Ansökningar granskas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi är engagerade i en grundlig rekryteringsprocess som inkluderar intervjuer, referenstagning och tester. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö genomför vi identitetskontroller och drog- och alkoholtester. Vår process är utformad för att vara rättvis och inkluderande; du kan förvänta dig transparent kommunikation och en balanserad utvärdering av dina färdigheter och erfarenheter.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta: Robert Larsson, Flow Manager Material Handling, robert.larsson@epiroc.com
.
För frågor om rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta: Lisa Ström, Rekryteringsspecialist, lisa.strom@epiroc.com
, +46761032813. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "79795-43773745". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epiroc Rock Drills AB
(org.nr 556077-9018), https://www.epirocgroup.com Arbetsplats
Epiroc Kontakt
Lisa Strom +46107551493 Jobbnummer
9597932