Produktionspersonal
Montico HR Partner AB / Betongarbetarjobb / Kristianstad Visa alla betongarbetarjobb i Kristianstad
2025-10-02
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Kristianstad
Vill du vara en viktig del i produktionen hos ett välrenommerat företag i Kristianstad? Vi söker en nyckelperson till vår kunds produktionsenhet - en plats där inställning och vilja att utvecklas väger tungt.
Tanken är att tjänsten börjar som en uthyrning via oss på Montico för att sedan övergå till en tjänst hos kund.Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Du ingår i produktionens rotationsschema och kan komma att arbeta vid olika stationer - allt eftersom behov uppstår. Som ny börjar du på en plats, med en erfaren fadder som stöttar dig under introduktionen. Du bör vara flexibel i dina arbetstider då detta kan komma att ändras efter behov. Du bör vara beredd på att tidiga mornar förekommer, därför söker vi dig som är morgonpigg.
Arbetsuppgifterna kan skifta - därför är en positiv inställning och vilja att lära dig nytt avgörande.
Vi söker dig som
• Vi söker dig som trivs i produktionsmiljö där säkerhet och arbetsmiljö prioriteras högt - det finns många hjälpmedel på plats för att göra arbetet tryggt och effektivt.
• Är händig och känner dig bekväm med ritningsläsning då detta förekommer i de flesta arbetsmomenten.
• Det är en fördel om du har tidigare industrierfarenhet eller bakgrund som snickare men inget krav.
Vad vi erbjuder:
• Trygg handledning från dag ett, med en fadder som finns med under hela upplärningen tills du blir självständig i ditt arbete.
• Mångsidiga arbetsuppgifter i en verksamhet med stark kultur för stabilitet och kvalitet.
• En arbetsplats där arbetsmiljö är i fokus, och med resurser som underlättar det fysiska arbetet.
• Möjlighet att utvecklas inom produktionen genom att lära dig flera moment och ta ansvar.
Är du den vi söker? Tveka in att skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10842". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Ida Hansson +46 44 300 09 13 Jobbnummer
9536553