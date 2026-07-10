Produktionsoperatör
MK Plus Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Sigtuna Visa alla maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Sigtuna
2026-07-10
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MK Plus Sweden AB i Sigtuna
Produktionsoperatör – Var med och bygg framtidens batteriteknik
Vill du vara med och tillverka nästa generations batterier och bidra till den gröna omställningen?
Vanadis Energy utvecklar framtidens energilagring genom banbrytande batteriteknik. Vår egenutvecklade vanadium solid-state battery (VSSB) representerar en ny generation säkra och högpresterande energilagringssystem med en tillverkningsmodell som möjliggör snabb global uppskalning. Parallellt utvecklar vi även innovativa zinkjonbatterier för en rad olika användningsområden.
Nu söker vi flera Produktionsoperatörer till vår anläggning i Rosersberg. Hos oss får du möjlighet att vara med från början och bygga upp en modern batterifabrik tillsammans med engagerade kollegor från hela världen.
Om rollen
Som Produktionsoperatör blir du en viktig del av vårt produktionsteam. Du arbetar praktiskt med tillverkning, montering och testning av battericeller samt bidrar till att säkerställa hög kvalitet, säkerhet och effektivitet.
Vi erbjuder en varierad roll där du arbetar nära både produktion och ingenjörer i en innovativ miljö där ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Operera och övervaka produktionsutrustning.
Montera, tillverka och testa battericeller och batterikomponenter.
Hantera material, komponenter, verktyg och färdiga produkter enligt fastställda rutiner.
Utföra kvalitetskontroller och dokumentera produktionsresultat.
Förbereda, ställa om och rengöra produktionsutrustning samt utföra enklare felsökning.
Bidra till en säker, välorganiserad och effektiv arbetsplats enligt 5S-principerna.
Rapportera avvikelser, förbättringsförslag och säkerhetsobservationer.
Samarbeta med kollegor och stötta olika delar av produktionen vid behov.
Vi söker dig som
Har ett stort intresse för teknik och tillverkning.
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Trivs med praktiskt arbete och tycker om att arbeta i team.
Har ett högt säkerhetstänk och följer instruktioner och rutiner.
Är flexibel och har lätt för att anpassa dig i en växande verksamhet.
Har goda kunskaper i engelska. Svenska är meriterande.
Erfarenhet från tillverkningsindustri, processindustri eller annan producerande verksamhet är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Hos Vanadis Energy blir du en del av ett företag som utvecklar framtidens energilösningar. Du får arbeta med modern teknik i en internationell miljö där innovation, samarbete och utveckling står i centrum.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget och vara med på en spännande tillväxtresa inom batteriindustrin. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: liv.utterstrom@vanadisenergy.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MK Plus Sweden AB
(org.nr 559534-2386)
Tallbacksgatan 11 (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Jobbnummer
10000125