Produktionsmedarbetare Tryckteknik
2026-01-16
Om tjänsten
Inplastor står inför en mycket spännande framtid, där vi lanserar nya material för grafisk produktion samtidigt som vi står inför ett generationsskifte i bolaget. På grund av ökad orderingång söker vi nu förstärkning till vår produktion, med inriktning tryckteknik.
Tjänsten är en heltidstjänst på vår produktionsenhet i Motala, Östergötland.
Rollen som Produktionsmedarbetare Tryckteknik
I denna roll befinner du dig i själva hjärtat av den grafiska produktionen. Som produktionsmedarbetare med inriktning tryckteknik ansvarar du för att de produkter som lämnar trycket håller hög kvalité och framställs på ett så effektivt sätt som möjligt.
Utöver de uppgifter som är specifika för tryck, deltar du också i övriga produktionen. Utifrån ditt fokus på leverans och vidhållna kundlöften hjälper du till där din insats bäst behövs.
På Inplastor är vår kunskap kring tryckteknik hög, och det finns gott om lärande och stöttning att hämta bland kollegorna. Även om tidigare erfarenhet utav tryckeriarbete såklart är meriterande, sätter vi högt värde i dina personliga egenskaper och är beredda att satsa utbildningsresurser på rätt person.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs väl i en liten organisation och uppskattar att ingen dag är den andra riktigt lik. God struktur och stark ansvarskänsla kommer att vara viktiga nycklar för att lyckas i ditt uppdrag. Du bidrar med en positivitet och lösningsorientering i vardagen.
Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska
God datorvana
Erfarenhet av screentryck är meriterande
Erfarenhet av offsettryck är meriterande
Om Inplastor
Inplastor har tryckt på plast sedan 1957. Från vår produktionsenhet i Motala levererar vi tryckta produkter till hela världen, till allt från industri, retail, medtech med mera. Vi ser det som vår skyldighet att med vår rutin och erfarenhet vara en del i branschens omställning från fossila till hållbara material, och driver själva på den utvecklingen tillsammans med våra partners.
Vårt bolag präglas av en prestigelös miljö, där bra idéer alltid har en plats oavsett avsändare. Korta beslutsvägar och en inkluderande och lösningsorienterad miljö gör vår arbetsplats till en plats där man stannar länge.
Skicka din ansökan senast den 2026-01-29. Tänkt startdatum är 2026-03-01.
