Produktionsmedarbetare
NEH Svenska AB / Musikinstrumentmakarjobb / Örebro Visa alla musikinstrumentmakarjobb i Örebro
2026-06-09
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Produktionsmedarbetare till toppmodern produktion i Örebro
Vill du vara en del av ett av Nordens ledande profilföretag? NeH Svenska AB fortsätter att expandera och vi behöver nu förstärka vårt team med en driven produktionsmedarbetare till vår produktion i Örebro. NeH flyttar in i helt ny fastighet med den senaste tekniken och bygger för framtiden.
Är du en praktisk och noggrann person som trivs i en kreativ produktionsmiljö där ingen dag är den andra lik?
Vi söker nu en produktionsmedarbetare till vår verksamhet i Örebro. Hos oss får du arbeta med allt från skyltar, dekorer och storformatstryck till textilproduktion och efterbearbetning. Vi är ett engagerat team som levererar hög kvalitet till kunder över hela Norden och söker nu en ny kollega som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss.
Om rollen
Som produktionsmedarbetare blir du en viktig del av vårt produktionsteam. Du arbetar med hela produktionsflödet – från tryck och bearbetning till färdig produkt och leverans.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Produktion av skyltar, PVC-material, banderoller och dekorer
Print och montering av självhäftande vinyl
Textilproduktion genom transfertryck, screentryck och andra märkningstekniker
Laminering, skärning, rensning och efterbearbetning
Kvalitetskontroll av färdiga produkter
Packning och leveransförberedelser
Maskinunderhåll och ordning i produktionen
Montering och genomförande av uppdrag
Vem är du?
Vi tror att du är en person som gillar att arbeta praktiskt och som har ett öga för detaljer. Du trivs med att ta ansvar, lösa problem och leverera ett arbete du kan vara stolt över.
Vi söker dig som:
Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Har god teknisk förståelse
Är självgående men samtidigt en lagspelare
Trivs i ett högt tempo
Är flexibel och gillar varierande arbetsuppgifter
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från tryckeri-, skylt- eller reklamproduktionsbranschen
Kunskap inom storformatsprint, vinylmontering eller skyltproduktion
Erfarenhet av textiltryck, transfer eller screentryck
Erfarenhet av skärplottrar, laminatorer eller digitala produktionsmaskiner
Kunskaper i Adobe Illustrator eller liknande program
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en kreativ och växande verksamhet där kvalitet, laganda och kundfokus står i centrum.
En toppmodern produktionsanläggning i helt nybyggd fastighet
Ett varierande arbete med stor bredd inom produktion
Moderna maskiner
Möjlighet att utvecklas inom flera produktionsområden
Ett engagerat och hjälpsamt team
Trygg anställning i ett växande företag Publiceringsdatum2026-06-09Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till hr@neh.com
.
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Placering
Örebro
Omfattning
Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: hr@neh.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsmedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Neh Svenska AB
(org.nr 556561-9193)
Kundvägen 10 (visa karta
)
702 36 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lager Jobbnummer
9956184