Produktionsmedarbetare
2026-02-13
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
, Umeå
Längtar du efter att arbeta praktiskt, är händig och gillar montage? Just nu söker vi montörer inom tillverkning och produktion. Här får du använda ditt handlag, din noggrannhet och din vilja att skapa hög kvalité.
Om rollen
Som montör arbetar du med praktiska moment kopplade till montering och tillverkning utifrån tydliga arbetsinstruktioner. Arbetat kan innebära både finmotoriska moment och mer handfasta uppgifter. Beroende på vilken avdelning som passar just dig och din kompetens kan arbetet variera, vilket innebär att du kan få arbeta med både enklare moment och mer detaljerade uppgifter. Arbetsuppgifterna kan innebära:
Montering av olika komponenter och detaljer enligt givna instruktioner
Kontroll, mätning och hantering av material
Elektronikmontering och kabeldragning
Delmoment inom automation
Här får du möjlighet att växa i en miljö där praktisk skicklighet står i fokus.
Om dig
Vi söker dig som motiveras av praktiskt arbete och trivs i en välordnad industrimiljö. Erfarenhet av montering, tillverkning eller verkstadsarbete är meriterande och ses som en bra grund till arbetet. Det viktigaste är att du:
Har ett gott praktiskt handlag och gillar att arbeta med händerna
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Tar initiativ och lär dig snabbt nya moment
Trivs både i samarbete och när du arbetar självständigt
Bidrar med en positiv inställning till arbetsgruppen
Har du kunskap eller erfarenhet inom el eller elektronik är det meriterande, då vissa avdelningar arbetar mer tekniskt och kräver förståelse för elscheman eller komponenthantering. Har du ett lödcertifikat eller kunskap av lödning på hobbynivå är det också meriterande.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup som inleds med en visstidsanställning och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Din ansökan
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och få veta mer om vem du är och vilken kompetens du kan bidra med. För att vi på bästa sätt ska kunna bedöma din profil är det viktigt att du ansöker med både CV och personligt brev. Du skickar dina handlingar via OnePartnerGroup.se och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Urval och intervjuer sker löpande och har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Konsultchef Amanda Domeij, amanda.domeij@onepartnergroup.se
Om oss
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
