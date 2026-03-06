Produktionsmedarbetare - Strängnäs

Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och laganda står i fokus? Nu söker vi produktionsmedarbetare till en prefabfabrik i Strängnäs med inriktning på tillverkning av betongelement.
I fabriken produceras bland annat väggar, massiva plattor och håldäck till byggprojekt runt om i landet. Arbetet är varierande och innefattar moment som formbyggnation, armering, gjutning, vibrering, efterbearbetning och avformning. Du arbetar utifrån ritningar och är delaktig i hela processen från förberedelse till färdig produkt.
Om rollen
Som produktionsmedarbetare är du en viktig del av teamet. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor. Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har förmågan att se vad som behöver göras. Här värdesätts initiativförmåga, kvalitetstänk och ett gott samarbete.
Vi söker dig som
Har god fysik och trivs med praktiskt arbete

Har goda kunskaper i svenska

Gärna har erfarenhet från prefabproduktion, betongarbete eller byggbranschen

Har ritläsningskunskaper (meriterande)

Är positiv, strukturerad och bidrar till en bra arbetsmiljö

Vi erbjuder
Heltidsarbete på vardagar, dagtid

Trygg anställning med konkurrenskraftig lön

Arbete inomhus i en säker och välorganiserad produktionsmiljö

Ett sammansvetsat team med god sammanhållning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
