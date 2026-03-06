Produktionsmedarbetare - Strängnäs
2026-03-06
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och laganda står i fokus? Nu söker vi produktionsmedarbetare till en prefabfabrik i Strängnäs med inriktning på tillverkning av betongelement.
I fabriken produceras bland annat väggar, massiva plattor och håldäck till byggprojekt runt om i landet. Arbetet är varierande och innefattar moment som formbyggnation, armering, gjutning, vibrering, efterbearbetning och avformning. Du arbetar utifrån ritningar och är delaktig i hela processen från förberedelse till färdig produkt.
Om rollen
Som produktionsmedarbetare är du en viktig del av teamet. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor. Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har förmågan att se vad som behöver göras. Här värdesätts initiativförmåga, kvalitetstänk och ett gott samarbete.
Vi söker dig som
Har god fysik och trivs med praktiskt arbete
Har goda kunskaper i svenska
Gärna har erfarenhet från prefabproduktion, betongarbete eller byggbranschen
Har ritläsningskunskaper (meriterande)
Är positiv, strukturerad och bidrar till en bra arbetsmiljö
Vi erbjuder
Heltidsarbete på vardagar, dagtid
Trygg anställning med konkurrenskraftig lön
Arbete inomhus i en säker och välorganiserad produktionsmiljö
Ett sammansvetsat team med god sammanhållning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
