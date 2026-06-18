Produktionsmedarbetare - Montering & Packning
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB / Montörsjobb / Värnamo Visa alla montörsjobb i Värnamo
2026-06-18
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eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett högt tempo där kvalitet och noggrannhet är avgörande? Nu söker vi en erfaren och engagerad montör/packare till uppdrag i Värnamo-området. I rollen kommer du att arbeta med montering av produkter samt packning inför leverans. Arbetet kräver att du är effektiv, strukturerad och har ett öga för detaljer, då varje moment är viktigt för att slutprodukten ska hålla hög kvalitet.
Vi ser att du som söker har tidigare erfarenhet av montering eller packarbete och trivs i en miljö där tempot är högt och arbetsuppgifterna varierande. Du är noggrann i ditt arbete, tar ansvar för dina uppgifter och har en positiv inställning till att samarbeta med kollegor. Din flexibilitet och arbetsvilja gör att du snabbt kan sätta dig in i nya arbetsmoment och bidra till att produktionen flyter på smidigt.
Du blir en del av ett team med god sammanhållning och en arbetsmiljö där man stöttar varandra och har roligt tillsammans, samtidigt som man håller fokus på kvalitet och resultat.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Plats: Värnamo området
Omfattning: HeltidPubliceringsdatum2026-06-18Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information eller frågor om tjänsten, vänligen kontakta Olivia Hildingsson på
070 68 76 100 eller Olivia@pulsbemanning.se
.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB
(org.nr 556803-3343)
331 32 VÄRNAMO Arbetsplats
Puls Bemanning & Rekrytering Kontakt
Säljande Konsultchef
Olivia Hildingsson olivia@pulsbemanning.se +46706876100 Jobbnummer
9969673