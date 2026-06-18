Produktionsmedarbetare - Montering & Packning

PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB / Montörsjobb / Värnamo
2026-06-18


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Visa alla jobb hos PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB i Värnamo, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Ljungby eller i hela Sverige

Vill du arbeta i ett högt tempo där kvalitet och noggrannhet är avgörande? Nu söker vi en erfaren och engagerad montör/packare till uppdrag i Värnamo-området. I rollen kommer du att arbeta med montering av produkter samt packning inför leverans. Arbetet kräver att du är effektiv, strukturerad och har ett öga för detaljer, då varje moment är viktigt för att slutprodukten ska hålla hög kvalitet.
Vi ser att du som söker har tidigare erfarenhet av montering eller packarbete och trivs i en miljö där tempot är högt och arbetsuppgifterna varierande. Du är noggrann i ditt arbete, tar ansvar för dina uppgifter och har en positiv inställning till att samarbeta med kollegor. Din flexibilitet och arbetsvilja gör att du snabbt kan sätta dig in i nya arbetsmoment och bidra till att produktionen flyter på smidigt.
Du blir en del av ett team med god sammanhållning och en arbetsmiljö där man stöttar varandra och har roligt tillsammans, samtidigt som man håller fokus på kvalitet och resultat.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Plats: Värnamo området
Omfattning: Heltid

Publiceringsdatum
2026-06-18

Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information eller frågor om tjänsten, vänligen kontakta Olivia Hildingsson på
070 68 76 100 eller Olivia@pulsbemanning.se.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB (org.nr 556803-3343)
331 32  VÄRNAMO

Arbetsplats
Puls Bemanning & Rekrytering

Kontakt
Säljande Konsultchef
Olivia Hildingsson
olivia@pulsbemanning.se
+46706876100

Jobbnummer
9969673

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