Produktionsmedarbetare (copy)
Nefab Aktiebolag / Snickarjobb / Staffanstorp Visa alla snickarjobb i Staffanstorp
2026-07-29
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Produktionsmedarbetare
Vill du jobba i ett internationellt företag där människor, samarbete och hållbarhet verkligen spelar roll?
Nefab Packaging Sweden AB söker nu medarbetare till sin produktion i Staffanstorp.
Nefab sparar resurser i försörjningskedjor – för en bättre morgondag. Genom smartare förpacknings- och logistiklösningar hjälper vi våra kunder att minska både kostnader och CO2-utsläpp. Med vårt tydliga fokus på Saving Resources skapar vi värde för kunder, samhälle och miljö varje dag. Genom innovation, beprövade resultat och nya hållbara lösningar tar vi nästa steg mot en mer resurseffektiv framtid.
Nefab Packaging Sweden AB omsätter cirka 700 MSEK årligen och har omkring 350 anställda. Bolaget ansvarar för den svenska marknaden och har egen produktion i Runemo, Skultuna, Staffanstorp och Alingsås samt ett kontor i Jönköping.
Om rollenSom produktionsmedarbetare ansvarar du för att, i enlighet med fastställda rutiner och kvalitetskrav, medverka i produktionen av företagets förpackningslösningar.
Arbetet bedrivs i nära samarbete med övriga funktioner inom produktionen.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Tillverkning, spikning och montering av förpackningsprodukter i trä.
Hantering och övervakning av sågmaskiner samt enklare inställningar av spikpistoler.
Genomförande av kvalitetskontroller
Materialhantering och intern logistik
Aktivt deltagande i arbetet för en säker och effektiv arbetsmiljö
Din profil
Vi söker dig som är noggrann, driven och trivs i ett högt arbetstempo. Du tar ansvar för ditt arbete, har en god struktur i ditt arbetssätt och bidrar till att arbetet flyter på smidigt. Tjänsten innebär arbete i en ibland utmanande miljö där både smuts/damm och tunga lyft förekommer – något du ser som en naturlig del av jobbet och inte räds.
Utbildning och språkFör att vara aktuell för tjänsten ställs följande krav:
Giltigt truckkort
Svenska flytande, såväl i tal som skrift, goda kunskaper i Engelska.
Meriterande är om du är tillgänglig omgående samt har traverskort och erfarenhet från träindustri- eller annan produktionsverksamhet.
Anställningsvillkor
Placeringsort: Staffanstorp
Arbetstid: Dagtid 7-16
Anställningsform: Enligt överenskommelse, vi tillämpar provanställning 6 mån.
Kollektivavtal finns
Företagsvärderingar och arbetssätt Våra kärnvärden är Simplicity, Empowerment och Respect. Vårt arbetssätt kännetecknas av Customer First, Cooperation, och Communication. Detta innebär att vi alltid sätter kunderna först, genom samarbete och kommunikation. Vi respekterar varandra och miljön. Människor ges möjlighet att växa och skapa innovation för att förenkla.
Ansökan Skicka oss ditt CV och personliga brev, skrivet på svenska via systemet, ansökningar via mail läses ej.För mer information eller frågor, vänligen kontakta Marcus Cronberg via mail marcus.cronberg@nefab.com
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan snarast möjligt.
Nefab är en arbetsgivare som främjar lika möjligheter och värdesätter mångfald och inkludering. Vi strävar efter att bygga team med olika bakgrunder, perspektiv och kompetenser. Vi tror att alla har talang, och välkomnar därför alla ansökningar.
Nefab Packaging Sweden AB is part of the Nefab Group, which was founded in 1949 and is a world leading global provider of sustainable packaging solutions and logistics optimization services. Nefab saves environmental and financial resources by optimizing supply chains. We do this by innovating together with our customers to create smarter packaging and logistics solutions while always respecting people and high ethical standards. This contributes to a better tomorrow for our customers, for society, and for the environment.
With more than 75 years of experience combined with competence and presence in 39 countries, we offer global solutions and local service worldwide to companies in industries such as Telecom, Datacom, Semicon, Energy, Healthcare equipment, Mining & Construction, and LiB & E-mobility. Nefab Group has around 5,300 employees with a yearly turnover of 10.3 BSEK. The owners are the Nordgren/Pihl family and FAM AB, a privately owned holding company within the Wallenberg Ecosystem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nefab Aktiebolag
(org.nr 556226-8143)
Traversvägen (visa karta
)
245 34 STAFFANSTORP Arbetsplats
Nefab Packaging Sweden AB Kontakt
Rekryterare
Marcus Cronberg marcus.cronberg@nefab.com Jobbnummer
10014625