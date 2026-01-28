Produktionsledare-Kiviks Musteri
2026-01-28
Produktionsledare med utvecklingsfokus
För kunds räkning söker vi nu en Produktionsledare till Kiviks Musteri - en välrenommerad aktör inom livsmedelsindustrin med starka värderingar kring kvalitet, hållbarhet och långsiktig utveckling. Här får du en nyckelroll där ledarskap står i centrum, samtidigt som du driver tekniska projekt och utvecklar produktionen i en vacker industrimiljö.
Om rollen
Som Produktionsledare har du ett övergripande ansvar för att leda, styra och utveckla tilldelade produktionsavdelningar. Rollen innebär fullt personalansvar för cirka 20-25 operatörer samt budget- och resultatansvar inom ditt område.
Du arbetar både operativt och strategiskt för att säkerställa en säker, stabil och effektiv produktion. En viktig del av rollen är att initiera och driva tekniska projekt, förbättringar och mindre investeringar som stärker anläggningens kapacitet, kvalitet och effektivitet. Du är en central del i Kiviks Musteris fortsatta utveckling och bidrar aktivt till att nå företagets mål inom säkerhet, kvalitet, produktivitet och lönsamhet.
Tjänsten är förlagd till dagtid, med möjlighet till visst hybridarbete.

Publiceringsdatum2026-01-28

Dina arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla produktionsteamet
Säkerställa ett närvarande, tydligt och engagerande ledarskap i det dagliga arbetet
Driva och genomföra tekniska projekt samt mindre investeringar i produktionen
Följa upp produktionens resultat och initiera förbättringsåtgärder
Säkerställa efterlevnad av krav inom arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet och livsmedelssäkerhet
Implementera tekniska och organisatoriska förbättringar i nära samarbete med andra funktioner Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet av en ledande roll inom produktion
Erfarenhet från livsmedelsindustri eller närliggande processindustri
God teknisk förståelse och vana av att arbeta i tekniskt komplexa miljöer
Dokumenterad förmåga att leda människor och driva förändring
Erfarenhet av systematiskt förbättringsarbete och projektledning
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skriftDina personliga egenskaper
Du är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa struktur, engagemang och ansvarstagande i teamet. Du arbetar analytiskt och lösningsorienterat, med både helhetsperspektiv och öga för detaljer. Som person är du prestigelös, självgående och van att driva frågor framåt.
Du har ett genuint intresse för människor, produktion och teknik, samt en stark vilja att utveckla och förbättra arbetssätt, processer och resultat. Du är omvärldsorienterad och ser möjligheter i ny teknik och moderna arbetssätt.
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne.
