Produktionsledare Nyköping
2026-04-29
Välj inte Elis om du inte gillar teamwork...
• men om du vill vara del av ett företag som är ledande inom cirkulära tjänster och tror på såväl individuell som kollektiv framgång - välkommen till oss!
Med vår hjälp har svenska företag och organisationer kunnat omge sig med hela och rena textilier sedan 1950. Sedan dag ett har vi hyrt ut, hämtat, tvättat och lagat - om och om igen med kundens behov i centrum. Hundratusentals arbetskläder, mattor, torktrasor, bädd-, bad- och bordstextilier cirkulerar dagligen mellan Elis tvätterier och kunder inom vård och omsorg, industri, handel, renrum, hotell och restaurang. Vi är ett av Sveriges 500 största bolag och har av Karriärföretaget blivit utsedda som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2023 och 2024!
Vill du jobba i ett framgångsrikt, internationellt och marknadsledande företag?
Elis söker produktionsledare till Nyköping
Är du en driven och engagerad ledare med ett coachande förhållningssätt och tycker om förbättringsarbete? Då kan du vara den vi söker till vår anläggning i Nyköping.
På vår anläggning i Nyköping hanterar vi renrumstextilier som vi sorterar, tvättar, viker och paketerar.
Vad innebär rollen som produktionsledare? Som produktionsledare erbjuds du dagtidsarbete i en central roll med fokus på produktionsledning. Du får ansvar för att leda och planera det dagliga arbetet i produktionen. Tillsammans med din andra produktionsledarkollega, produktionschef och personal ser ni till att uppsatta produktions- och kvalitetsmål uppfylls. Du driver även aktivt förbättringsarbete inom ditt område för ökad flexibilitet och produktivitet. Du har personalansvar för 20-25 medarbetare och rapporterar till produktionschef.
Mer specifikt innebär rollen:
Arbetsledning av produktionspersonal.
Ansvara för att avdelningens kapacitet utnyttjas på ett effektivt sätt.
Hålla dagliga möten inom produktionen.
Säkerställa och främja rotation inom anläggningen.
Ansvara för utvecklingssamtal och kompetensutveckling av produktionspersonal.
Verka för en god arbetsmiljö samt kontinuerligt driva genomförandet och tillämpningen av riskbedömningar.
Aktivt driva kontinuerligt förbättringsarbete och effektiviseringar av produktionen inom ditt ansvarsområde.
Ansvara för introduktion och upplärning av nya medarbetare.
Samordna korttidsfrånvaro.
Vem är du? Vi söker dig som är nytänkande och som står för ett modernt, coachande och motiverande ledarskap. Du drivs av att skapa delaktighet och förståelse och att alltid försöka förbättra processer och flöden i vår produktion. För att lyckas i tjänsten bör du även vara strukturerad och organiserad. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter inom Elis.
Vad har produktionschef Fredrik Österman att säga om tjänsten och företaget?
"Elis Nyköping är en anläggning med bra produktivitet och leveransprecision. Vi satsar nu vidare och utökar vår produktionsorganisation i Nyköping. Som produktionsledare kommer du att tillsammans med mig och ett helt fantastiskt team få vara med och forma vår anläggning framåt. Du ska drivas av att se varje medarbetares potential samt skapa förutsättningar för framgång. Känns detta genuint som du, vill jag komplettera vårt team med just dig. Vi kommer att möta framtiden på ett utvecklande och väldigt spännande sätt!"
Vad kan du? Vi söker dig som helst har några års erfarenhet av arbetsledning eller har en eftergymnasial utbildning inom ledarskap eller produktionsledning, gärna med teknisk inriktning. Det viktigaste är att du motiveras av att ta vara på dina medarbetares kompetenser för att driva produktionen framåt. Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Har du arbetat med Lean, 5S eller liknande är det ett plus.
Varför ska du välja Elis? Vi erbjuder dig en heltidstjänst på dagtid i ett marknadsledande företag där miljö- och hållbarhetsfrågorna står högt på dagordningen. Vi kan dessutom erbjuda dig en variationsrik och utmanande vardag.
Vi lever efter de värderingar som alltid har utgjort Elis ryggrad: Respekt för andra - Att vara en förebild - Integritet - Ansvar. De ger en referensram, som vägleder våra handlingar och inspirerar våra val.
Ansökan Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta produktionschef Fredrik Österman, 070-36 732 44.
Välkommen att registrera din ansökan med ett personligt brev och CV genom länken nedan. Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag löpt ut - så skicka in din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag är 20 maj 2026.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elis Textil Service AB
(org.nr 556022-4171), https://jobb.elis.se
Rattvägen 2 (visa karta
)
611 45 NYKÖPING
