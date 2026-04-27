Produktionsledare IT-drift vid Must
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete. Vi ger dig möjlighet till certifieringar inom relevanta områden.
Vi söker nu en medarbetare som vill vara med att utveckla en ny förmåga med att arbeta med drift av IT- infrastruktur inom Must. Tillsammans bidrar vi till att en effektiv informationshantering kan bedrivas, såväl kortsiktigt som långsiktigt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att vara en del av en sektion som arbetar med drift av IT-system där det ställs höga krav på säkerhet. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för, planering av uppgifter, utveckling av rutiner och arbetssätt samt arbetsledning. Avstämningar sker löpande med angränsande sektioner. Sektionen arbetar i ett processorienterat arbetssätt där du kommer att vara med att utveckla rutiner mm. Du som söker är villig att lära dig nya saker inom hela kompetensområdet och tar ett stort ansvar för dina åtaganden. Arbetet är omväxlande och för att lyckas i din roll arbetar du tillsammans med erfarna kollegor. I arbetsuppgifterna ingår också att delta och ge stöd till kontorets övriga verksamhet. Beredskapstjänstgöring och resor kan förekomma. Tjänsten innefattar inte personalansvar.
Relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Aktuell erfarenhet av IT-leveranser och av processorienterat arbetssätt
Erfarenhet av att arbetsleda samt arbeta självständigt såväl som i grupp
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från IT-infrastruktur från Försvarsmakten eller annan myndighet inom totalförsvaret
Grundläggande kunskap om servrar, inklusive installation, underhåll och säkerhet
Erfarenhet av projektledningDina personliga egenskaper
Våra medarbetare har olika bakgrund men med ett gemensamt intresse och kunskap inom IT. Du uppskattar att både självständigt och i samarbete med andra, anta utmaningar och förmedla lösningar. Detta innebär god förmåga att både sätta dig in i, och dokumentera, olika verksamheter och tekniska lösningar. Det är också viktigt att vara flexibel för att kunna hantera förändrade förutsättningar. Som person är du trygg i dig själv, med stor integritet och är naturligt säkerhetsmedveten. Du är en nyfiken och kreativ person som kan uppnå ett stort förtroende hos våra uppdragsgivare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta:hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Produktionsledare IT-drift" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via mailto:hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-05-25. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se. Urval sker löpande.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. HEn stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/2-om-forsvarsmakten/dokument/musts-arsoversikter/must-arsoversikt-2022.pdfVarje
dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Lidingövägen 24 (visa karta
)
107 85 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Försvarsmakten . 08-788 75 00 Jobbnummer
9877590