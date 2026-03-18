Produktionsledare annons
2026-03-18
Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Vår kund i Mölndal söker nu en produktionsplanerare på heltid. Genom ett innovativt koncept erbjuder de flexibla vagnslösningar som hjälper företag världen över att optimera sin interna logistik. Istället för statiska, svetsade konstruktioner skapar de framtidssäkra industrivagnar som enkelt kan byggas om och anpassas.
Som Produktionsledare har du en nyckelroll i att driva den dagliga verksamheten framåt. Du leder ett team på cirka 10 medarbetare och ansvarar för att produktionen flyter effektivt, säkert och med hög kvalitet. Rollen är en kombination av strategisk planering och operativ närvaro på golvet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Personalansvar: Leda, fördela och följa upp arbetet för ca 10 medarbetare (inklusive medarbetarsamtal, arbetsmiljö och utveckling).
Planering & Resurser: Produktionsplanering och resursallokering för att säkerställa att leveransplaner hålls.
Måluppfyllnad: Följa upp KPI:er och produktionsoutput samt vidta åtgärder vid eventuella avvikelser.
Samverkan: Tät dialog med lager, logistik och inköp för att säkra materialtillgång.
Förbättringsarbete: Aktivt driva ständiga förbättringar och effektiviseringar i samarbete med produktionsingenjör.
Operativt stöd: Vara beredd att kliva in och stötta operativt i produktionen vid behov.
Ansvarsområden
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen är du en energisk och kommunikativ ledare som skapar engagemang och ansvarstagande i ditt team. Du är strukturerad, har god planeringsförmåga och räds inte att fatta snabba beslut när situationen kräver det. Meriterande är om du har:
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av Lean eller annat strukturerat förbättringsarbete.
Erfarenhet av lagerarbete och innehav av truckkort.Kvalifikationer
Vi söker en ledare med en tydlig "doer-mentalitet" som trivs i en miljö med högt tempo. Du är en prestigelös lagspelare som kan växla mellan strategisk planering och att rulla upp ärmarna i produktionen.
Erfarenhet av arbetsledning inom produktion eller liknande verksamhet.
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar.
God förståelse för produktionsplanering, resursstyrning och uppföljning av KPI:er.
God systemvana (gärna affärssystem och tidrapportering).
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
