Produktionsledare
Kiviks Musteri AB / Maskiningenjörsjobb / Simrishamn
2025-11-29
Som Produktionsledare ansvarar du för att säkerställa ett effektivt produktionsarbete genom att leda, driva och utveckla tilldelade produktionsavdelningar både operativt och strategiskt. I rollen ingår personalansvar för ca 15-20 livsmedelsoperatörer. Du har budgetansvar inom givna ansvarsområden. Publiceringsdatum2025-11-29Dina arbetsuppgifter
• Leda produktionsavdelningarna på ett sätt som säkerställer en säker drift av anläggningen. Högsta prio har säkerheten för våra medarbetare.
• Säkerställa att vi når företaget övergripande målsättningar för servicegrad, produktivitet, svinn och mål kopplade till energi- och vattenförbrukning.
• Aktivt arbeta med produktionsuppföljning och initiera förbättringsaktiviteter kopplade till de övergripande målen.
• Initiera, driva och prioritera förbättringsprojekt på avdelningarna kopplade till organisation, livsmedelssäkerhet, arbetsmiljö, miljö, produktivitet och kvalitet.
• Ansvara för att projektera och driva mindre tekniska investeringsprojekt.
• Göra inköp enligt gällande inköpsrutin inom tilldelat ansvarsområde.
• Säkerställa ett ständigt pågående arbeta i att söka efter struktureffektiviseringar och att hitta nya effektiva arbetssätt.
Vem är du?
Vi söker dig som har teknisk kunskap och intresse, har god förståelse för processer och dess samverkan och gillar både rutiner och förbättringsarbete.
Vidare tror vi att du trivs och känner dig trygg i en ledande roll och är bra på att engagera och motivera dina medarbetare. Vi ser att du är driven, strukturerad och analytisk med god förmåga att skapa relationer och förtroende. Det är viktigt att du är självgående och prestigelös som person och att du kan växla perspektiv mellan detaljer och helhetssyn.
Vi ser att du har intresse för vad som händer i omvärlden med ett ständigt fokus på hur vi genom nya arbetssätt och ny teknik kan förbättra vardagen för Kiviks Musteri.
För att lyckas hos oss
Vi ser gärna att du har en utbildning från högskola inom något av områdena Teknik/Produktion/Livsmedel och minst 5 års erfarenhet från en liknande tjänst inom livsmedelsindustrin eller närbesläktad industri. Du behöver ha bred kompetens inom tillverkande industrin gällande produktionsteknik, förbättringsarbete, produktionsekonomi och ledarskap. Du får gärna också ha erfarenhet av projektledning. Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Hos oss tror vi på att tillsammans hjälpas åt, att visa mod och ta ansvar samt att vara goda förebilder för varandra och våra kunder. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar för att lyckas i din nya roll.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med placering i Kivik. Tillträde enligt överenskommelse.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Nina Hjalmarsson på 073-146 77 15.
Vi ber dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringssystem!
Arbetsgivare Kiviks Musteri AB
