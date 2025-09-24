Produktionsledare - Stena Recycling
FSK Group AB / Maskiningenjörsjobb / Värnamo
2025-09-24
Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsbolag där vi arbetar med och utvecklar cirkulära återvinningslösningar inom alla typer av verksamheter. Vi är ca 1900 medarbetare på 90 anläggningar runt om i Sverige. För oss är en trygg arbetsplats viktigt och vi sätter alltid säkerheten först. Vi är ett bolag som kan erbjuda utveckling i många riktningar och vi uppmuntrar våra medarbetare att prova på olika roller och områden. När våra medarbetare växer, växer vi som företag.
Produktionsledare till Stena Recycling - driv utvecklingen med oss
Vill du ta nästa steg i din karriär - och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid?
Vi söker dig som vill utvecklas i en roll där ordning och reda, säkerhet och ledarskap står i centrum. Hos Stena Recycling blir du en nyckelperson i ett stabilt bolag med starkt miljöfokus, tydliga rutiner och en kultur där förbättringar är en del av vardagen.
Som Produktionsledare ansvarar du för den dagliga driften på vår anläggning i Värnamo, där vi hanterar farligt avfall. Du leder ett team på 3-4 personer och arbetar nära filialchefen med att planera produktion och transporter, följa upp tillstånd och miljökrav samt driva förbättringsarbete enligt 5S och Lean.
Du kommer även att hantera mottagningskontroller, reklamationer och egenkontroller, samt vara delaktig i fastighetsrelaterade projekt. Rollen kräver att du är lösningsorienterad, kommunikativ och positiv - med förmåga att skapa struktur även när det händer mycket. Du är en person som trivs med ansvar, gillar att ta initiativ och har lätt för att engagera andra. Hos oss får du möjlighet att påverka både arbetssätt och arbetsmiljö - och vara med och skapa en trygg, effektiv och hållbar arbetsplats.
Din vardag hos oss innebär att du:
• Leder och utvecklar produktionsteamet
• Planerar transporter och produktion
• Säkerställer att verksamheten följer tillstånd och miljökrav
Vi tror att du:
• Har erfarenhet av att leda personal, gärna inom industri eller produktion
• Är praktiskt lagd och har ett intresse för miljö och arbetsmiljöfrågor
• Har B-körkort
• Vi ser gärna att du har tålamod, är nyfiken på att lära dig nytt och gillar att få andra att växa.
Har du dessutom erfarenhet från verksamheter som hanterar farligt avfall eller arbetat med tillståndsfrågor, är det meriterande.
Vad erbjuder vi dig?
En central roll i en verksamhet där du utvecklas i din yrkesroll, tar ansvar och påverkar - med Stena Recycling som stabil och trygg arbetsgivare i bakgrunden. Här finns en kultur där säkerhet, samarbete och förbättring är en självklar del av vardagen, och där du får vara med och forma framtidens återvinning.
Plats: Värnamo
Omfattning: Heltid
I denna rekrytering samarbetar Stena Recycling med FSK Group.
Ansvarig rekryterare: Carl Schrewelius, 0370-302501
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb.
FSK Group AB
(org.nr 556882-2257) Jobbnummer
9524203