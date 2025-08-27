Produktionsledare - logistik
2025-08-27
Till vår kund i Hägersten söker vi dig som är redo för en ansvarsfull roll som Produktionsledare för pall- och paketsortering natt.
Bli en av oss!
Som Produktionsledare leder du nattsorteringen tillsammans med ca 30 medarbetare. Tjänsten innebär ansvar över att verksamheten på ditt pass lever upp till uppsatta mål och nyckeltal. Ansvaret innefattar bland annat att paket och övrigt gods sorteras och fördelas enligt uppsatta rutiner, samt förbättringsarbete kring dessa processer. Tillsammans med kollegor och Produktionschefen ansvarar du för planering av den nattliga driften.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ledning och deltagande i det nattliga arbetet
Säkerställande av den nattliga driften
Uppföljning och analys av nyckeltal
Säkerställande av korrekta rutiner och arbetsprocesser
Arbete enligt LEAN
Administration kopplat till tjänsten
Vi söker dig som känner igen dig i följande beskrivning
Erfarenhet av terminalarbete.
Har erfarenhet från ledande roll
B-körkort och truckkort A1-4 och B1-4
Har erfarenhet av och trivs med att arbeta natt
Goda kunskaper i Office-paketet och en van IT-användare
Flytande svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelska
Vi tror att du ser detta som ett steg i din utveckling som ledare. Som person är du självständig, strukturerad och tålmodig. Du är lyhörd och bra på att kommunicera information och riktlinjer till dina medarbetare på ett tydligt och engagerande sätt.
Vi ser gärna att du drivs av att ha ett eget ansvar och klarar av att arbeta i ett stundtals högt tempo och med många bollar i luften.
Vad erbjuds du?
Som anställd hos vår kund blir du en del av en expansiv koncern som sätter hälsa, miljö och säkerhet högt på agendan och där det finns goda möjligheter till personlig utveckling. Vår kund är en utmanare i en bransch som befinner sig i kraftig utveckling och förändring.
Omfattning och placering
Tjänsten är på heltid (100%). Arbetstiderna är mån-fre kl. 02:00-11:00.
Tjänsten är placerad på vår kunds terminal i Hägersten. Under 2027 flyttar verksamheten till en nybyggd terminal i norra Stockholm och vi ser gärna att du är del i den flytten.
Intressant?
Då vill vi har din ansökan snarast möjligt. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att maila info@captica.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Detta är ett heltidsjobb.
Captica AB (org.nr 556676-4188), http://www.captica.se
(org.nr 556676-4188), http://www.captica.se Kontakt
Anders Tegman anders.tegman@eclipse.se
9478601