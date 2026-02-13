Produktionskoordinator
2026-02-13
Vi växer! Vill du vara med?
Vi växer och vi behöver utöka vårt team! Nu söker vi en erfaren och driven produktionskoordinator!
Wildlife Garden är ett familjeägt företag som grundades 2005 i Båstad.
Företagets signum är funktionella och natursköna designföremål för hem och trädgård. Naturen ligger oss varmt om hjärtat och vi lägger ner mycket tid och kraft att ta fram produkter med omtanke för människan och naturen.
Vi är idag 13 medarbetare som arbetar från vårt huvudkontor i företagsbyn i Båstad, och vi har tre medarbetare i Kina. Omsättningen ligger på 50 miljoner kr med en stabil och långsiktig tillväxt. Vi samarbetar med över tusen återförsäljare sträcker sig över Europa och Australien.
Är du vår nya kollega?
Du kommer att vara delaktig i hela produktionsprocessen, från ritning till färdig produkt. Det är många produkter och processer att koordinera så det gäller att du tycker om att ha många bollar i luften, så det är viktigt att du är strukturerad och systematisk och inte blir stressad av att det är många projekt på en gång.
Produkterna som du kommer arbeta med är designade i Sverige med tillverkning i Asien. Tillverkningen är en så kallad hantverksmässig serieproduktion som kräver mycket handpåläggning. Alla produkter tillverkas i beständiga material såsom trä, metall och keramik. Vi har ett mycket nära samarbete med våra producenter genom hela produktionsprocessen.
Vi söker dig som:
Är flexibel och driven, du får saker ur händerna och gillar att arbeta mot deadlines. Du tycker lika mycket om att arbeta självständigt så som i team. Du är nyfiken, kan förvandla utmaningar till möjligheter, samt har en enastående planering- och organisationsförmåga. Du har ett logiskt och analytiskt tänkande och gillar att arbeta administrativt, och som person är du noggrann och söker alltid efter att arbeta så effektivt som möjligt. Det är en fördel om du tidigare har arbetat i ett projektledningsverktyg, såsom ASANA. Du ser möjligheterna och ta fram lösningarna för att nå satta mål tillsammans med ditt team du är van att hålla många bollar i luften utan att bli stressad. Du har en mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska. Har du någon form av designutbildning är det ett plus.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som Produktionskoordinator hos oss arbetar du operativt och strategiskt med varierande arbetsuppgifter inom Produktion, Inköp, Eftermarknad och Kvalitet. Du ingår i Design- & Produktionsavdelningen och din roll blir att administrera och följa upp olika projekt som har med produkter och produktutveckling att göra. Du kommer att arbeta tätt ihop med vår produktionschef, designer samt våra tillverkare men även arbeta mot marknadsavdelning och försäljning. Du rapporterar till VD.
Lägga in och följa upp projekten i vårt projektverktyg, ASANA.
Övervaka konkurrenters aktiviteter och prissättning.
Skapa produktdokumentation.
Hand ha formskyddhanteringen.
Sammanställa utvärderingar av sortiment och enskilda produkter.
Hantera varuprover så de alltid är aktuella.
Granska kvalitetsinspektionen som görs av våra kvalitetsinspektörer.
Godkänna slutinspektionen innan leverans.
Stickprovskolla ankommande leveranser.
Driva Kundfeedbackmöten och planera med Säljavdelningen.
Sammanställa information till övriga avdelningar om nyheter förändringar i sortimentet och produktionen.
Hantera kontakt med myndigheter, gällande tillstånd, tullkoder mm.
Du har:
Någon form av Högskoleutbildning eller erfarenhet av liknande arbete.
Arbetat med projektkoordinering samt olika administrativa arbetsuppgifter tidigare.
Van att arbeta i Officepaketet, och har kännedom om Excel på en djupare nivå. Det är en fördel om du kan Indesign och Photoshop.
Vi erbjuder dig:
Ett stimulerande och utvecklande arbete. Här jobbar trevliga, prestigelösa kollegor med en bred erfarenhet. Du får möjlighet att jobba med fantastiska, hantverksmässiga produkter som sprider glädje och kunskap i världen.
Möjlighet att utvecklas inom företaget och ditt område. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling.
Arbete i en kreativ miljö
Om anställningen:
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Tillträde: Snarast
Arbetsplatsplacering. Båstad
Har du frågor kontakta Helena Nobel på helena@wildlifegarden.se
eller 070-142 5562.Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan senaste den 1 Mars 2026 till helena@wildlifegarden.se
Varmt välkommen med din ansökan.
Vänliga Hälsningar,
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
