Produktionsingenjör
Ikea Industry Hultsfred AB / Maskiningenjörsjobb / Hultsfred Visa alla maskiningenjörsjobb i Hultsfred
2026-03-06
IKEA Industry, en del av Inter IKEA Group, är en av världens största tillverkare av trämöbler och en integrerad del av IKEA:s värdekedja. IKEA Industry har 36 produktionsenheter i 7 länder med cirka 15 500 medarbetare. Varje år producerar IKEA Industry miljontals möbler till IKEA kunder. IKEA Industry Hultsfred AB är en del av IKEA Industry och producerar stora volymer spånskivor och möbler åt IKEA.
Vi erbjuder dig en betydelsefull roll i en växande och dynamisk organisation. En varm och välkomnande arbetsplats där du blir en del av en positiv och stöttande gemenskap.
På IKEA Industry Hultsfred pågår en av de största investeringarna i företagets historia. En helt ny generation av den världsberömda garderobsserien PAX lanseras inom kort vilket innebär en omfattande förändringsresa, för alla delar av verksamheten och på flera plan.
Du kan vara vår nya produktionsingenjör om du:
Tjänsten som produktionsingenjör är för dig som inte bara förbättrar - utan får det att hända.
Det här är en nyckelroll för en tekniskt stark och operativt närvarande produktionsingenjör som trivs där det händer - i produktionen. Du är den som kliver fram när det är komplext, otydligt eller utmanande. Den som strukturerar, prioriterar och ser till att beslut faktiskt omsätts i handling.
Du blir en drivande kraft i produktionen med fullt mandat att
Identifiera flaskhalsar och förbättringspotential
Strukturera data och verksamhetsinput till skarpa beslutsunderlag
Driva förändring från behov till implementerad och fungerande lösning
Säkerställa att åtgärder ger mätbar effekt
Leda projekt och koordinera tvärfunktionella initiativ
Höja kompetens och standard genom ett tydligt operativt ledarskap
Vi söker dig som:
Du är trygg i din tekniska kompetens och har en ingenjörsbakgrund eller motsvarande erfarenhet. Du har drivit projekt i produktionsmiljö och vet vad som krävs för att skapa verklig förändring.
Du trivs på golvet - nära produktionen
Du avslutar det du påbörjar
Du tar ansvar även när det är rörigt
Du talar i termer av "vi fick det att fungera"
Du ser till att beslut leder till handling
Du ger dig inte förrän lösningen är i drift och fungerar
Du kombinerar analysförmåga med stark handlingskraft. Du är nyfiken, uthållig och har modet att fatta beslut i komplexa situationer.
Vad du får
En roll med verkligt inflytande och ägandeskap
Möjlighet att vara förändringsmotor i en operativ kärnverksamhet
En miljö där genomförandekraft värderas högre än presentationer
Mandat att driva förbättringsarbete end-to-end
Studies show that members of underrepresented communities don't apply for jobs unless they're 100% "qualified". If this is part of the reason you hesitate to apply, we like you to reconsider and give it a chance. Maybe your profile fits our needs much better than you think. We look forward to receiving your application.
Vi använder oss av alkohol och drogtest vid anställning.
Vill du veta mer? Kontakta
Operational Manager Tomas Ewers 0495-75 60 69
Facklig kontakt Unionen:
Daniel Björkén 0495-75 61 41
Din ansökan skickar du senast den 22/3 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Industry Hultsfred AB
(org.nr 556260-4636), http://ikea.com
577 26 HULTSFRED Jobbnummer
9781021