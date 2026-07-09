Produktionschef till Dala Cement
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2026-07-09
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Produktionschef till Dala Cement – led en fabrik med framtiden i sikte
Vill du ta helhetsansvar för en industriell verksamhet där ditt ledarskap verkligen gör skillnad? Trivs du nära produktionen, människorna och besluten – och vill vara med och utveckla en fabrik i förändring? Då kan det här vara nästa steg för dig.
Dala Cement söker nu en Produktionschef till vår fabrik i Björbo, Dalarna. Det här är en nyckelroll för dig som vill kombinera operativ närvaro med strategiskt ansvar och långsiktig utveckling.
Om rollen
Som Produktionschef har du det samlade ansvaret för produktionen i Björbo. Du leder verksamheten med fokus på säkerhet, produktion, personal, ekonomi och utveckling och är en självklar länk mellan marknad, produktion och ledning.
Du arbetar nära verksamheten i vardagen, samtidigt som du driver förbättringsarbete, förändring och framtida investeringar. Fabriken står inför en utvecklingsresa där modernisering, struktur och tydligt ledarskap är centrala delar – och här får du en avgörande roll. Det här är en tjänst för dig som vill ta ägarskap, skapa stabilitet och samtidigt bygga för framtiden.
Ditt ansvar:
• Helhetsansvar för produktionen i fabriken i Björbo
• Leda, coacha och utveckla medarbetare och arbetsledare
• Säkerställa effektiva flöden mellan produktion, kundorder och leverans
• Driva förbättringsarbete inom säkerhet, kvalitet, arbetsmiljö och effektivitet
• Ansvara för budget, uppföljning och ekonomiska nyckeltal
• Planera och driva investeringar och modernisering av fabriken
Vem vi söker
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och närvarande ledare med erfarenhet från produktionsnära verksamhet. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmågan att skapa engagemang även i förändring.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av ledande roll inom industri/produktion
• Har haft övergripande ansvar för personal, drift och ekonomi
• Är van att arbeta med förändrings-och förbättringsarbete
• Trivs både i det operativa vardagsledarskapet och i långsiktig utveckling
• Har förmåga att skapa ordning, tydlighet och riktning i en organisation
Om Dala Cement
Dala Cement är en etablerad aktör med stark lokal förankring och en tydlig framtidsambition. Vi är en del av en större internationell koncern, vilket ger stabilitet, utvecklingsmöjligheter och långsiktighet. Dala Cement grundades 1946 och har en stark lokal närvaro i Björbo, Dalarna. Vi är en del av UBAB-gruppen, där även bolaget Örs Cementgjuteri ingår. UBAB är, tillsammans med sina dotterbolag, en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement till bostadshus, industri- och samhällsbyggnader. Totalt omsätter vi tillsammans 500 MSEK och är c:a 320 medarbetare.
Läs mer om oss på:www.dalacement.sewww.ubab.comwww.crh.comPubliceringsdatum2026-07-09Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Dala Cement med Lundin & Boström.
Ansök via www.lundinbostrom.se
– urval sker löpande.
Kontakt: Maria Lindström, Rekryteringskonsult, 070-510 12 50, maria.lindstrom@lundinbostrom.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8049142-2095600". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundin & Boström HR AB
(org.nr 556835-0002), https://lundinbostrom.teamtailor.com
Industrivägen 28 (visa karta
)
786 97 BJÖRBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lundin Boström Kontakt
Maria Lindström maria.lindstrom@lundinbostrom.se Jobbnummer
9998719