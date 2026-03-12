Produktionschef Pcba
Saab AB / Chefsjobb / Järfälla Visa alla chefsjobb i Järfälla
2026-03-12
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Järfälla
, Upplands-Bro
, Solna
, Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I din nya roll som produktionschef PCBA på Saab kommer du ha det övergripande ansvaret för att leda och utveckla ett team som kommer att bestå av ca 14 medarbetare. Tjänsten kommer huvudsakligen bestå av personalansvar, kompetensutveckling, budgetansvar samt att ständigt jobba mot förbättringar inom produktionen. Hos oss kommer du att ha möjlighet att forma din arbetsdag och skapa en arbetsmiljö där dina medarbetare trivs och utvecklas. Vi söker någon som vill göra skillnad och som brinner för både ledarskap och teknik.
Du kommer ha ett nära samarbete med övriga delar av tillverkningen och ha leveransansvar för ditt område. Du kommer också vara en viktig del i kravställandet mot stödfunktioner för att säkerhetsställa att personalen har rätt förutsättningar för att kunna göra sitt arbete på bästa möjliga sätt.
Dina arbetsuppgifter kan delas in i:
* Strategi och planering; där du tillsammans med ditt team utvecklar och implementerar strategier för att öka effektiviteten och lönsamheten i våra åtaganden.
* Ledarskap och medarbetarutveckling; som innebär att du driver teamet framåt genom tydliga riktlinjer och konkreta mål. Du kommer att vara en mentor och stödja dina medarbetare i deras utveckling och framtida karriärvägar.
* Kvalitetskontroll och processförbättring. Du kommer att utvärdera och optimera befintliga processer samt vid behov införa nya processer för att säkerställa effektivitet och uppfylla högt ställda krav från kvalitetsstandarder.
* Ansvar för sektionens ekonomiska resultat.Publiceringsdatum2026-03-12Profil
För att trivas i rollen tror vi att du är en lösningsorienterad och driven lagspelare med en styrka att involvera, motivera och inspirera dina medarbetare och kollegor. Du är stark i förändringsarbetet, nyfiken, strukturerad och har lätt att sätta dig in i nya områden. Genom god analytisk kompetens har du förmåga att planera, implementera och lyckas med strategiska initiativ. Då rollen har många gränssnitt internt både inom produktion men också mellan affärsområden tror vi att du för att lyckas har mycket goda förmågor vad gäller samarbete och kommunikation på både svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Vi ser även att du har en teknisk bakgrund, gärna inom produktion. Du har även en akademisk utbildning inom teknik eller motsvarande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda operationell verksamhet, där snabba åtgärder krävs antingen med tidigare personalansvar eller roll i ledande befattning av team eller projekt. I kombination med det operativa arbetet trivs du med att arbeta strategiskt mot mer långsiktiga mål.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kretskortstillverkning och försvarsindustrin.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40632". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9793688