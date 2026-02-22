Produktionschef inom tillverkningsbranschen, Järfälla
Prowork Bemanning AB / Chefsjobb / Järfälla
2026-02-22
Produktionschef - Järfälla.
Vi söker nu en driven och praktiskt lagd produktionsansvarig till vår kunds verksamhet i Järfälla. Rollen passar dig som trivs nära produktionen, vill ta ansvar och på sikt växa mot en mer kund- och verksamhetsnära roll.
Om rollen
I denna roll ligger huvudfokus på produktionen (ca 80 %), där du ansvarar för att maskinerna är igång och att det dagliga arbetet flyter på effektivt och strukturerat. Du arbetar operativt i produktionen och säkerställer kvalitet, tempo och leverans.
Utöver detta kommer du successivt att ta större ansvar för:
Inköp av material och verktyg
Produktionsplanering och förbättringsarbete
Personalansvar för ca 9 medarbetare, inklusive löneunderlag
Samarbete med kunder (på sikt)
Rollen rapporterar till VD / ledning och är ett tydligt nästa steg för dig som vill utvecklas vidare efter många år som CNC-operatör om du inte redan är i ledande position.
Arbetsuppgifter i korthet
Operativt arbete i produktionen (svarvning och maskindrift)
Säkerställa att produktionen flyter på utan störningar
CNC-svarvning samt programmering i CAD/CAM
Planering och uppföljning av produktion
Inköp av material och verktyg
Personalansvar för produktionsteametPubliceringsdatum2026-02-22Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av CNC-svarvning
Erfarenhet av programmering i CAD/CAM
Förmåga att arbeta både praktiskt och strukturerat
Ledaregenskaper och vilja att ta ansvar
Erfarenhet av Monitor är meriterande men inget krav
Övriga krav
Utdrag ur belastningsregistret
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett stabilt bolag med utvecklingsmöjligheter
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
176 76 JÄRFÄLLA
Prowork Kompetens Jobbnummer
