Produktionschef - Steelo AB
2025-09-24
Steelo AB erbjuder förvarings- och exponeringslösningar till kunder inom handel och industri. Bolaget har också en betydande del legotillverkning och erbjuder stansning, laserskärning, bockning, lackering och montering av produkter i tunnplåt. Idag är vi 18 anställda. Steelo ägs av bolaget Wheelsystem AB & Aventry Equity. Läs mer på www.steelo.se
Produktionschef till Steelo - forma framtidens produktion med oss
Vill du ta nästa steg i din karriär - och samtidigt vara med och bygga något större?
Vi söker dig som vill växa med ett företag där idéer får ta plats och där teknik möter framtid. På Steelo får du en nyckelroll i ett familjeföretag med stark entreprenörsanda, korta beslutsvägar och stora ambitioner.
Som Produktionschef leder du ett team på 11 personer - med möjlighet att påverka, utveckla och växa i takt med verksamheten. Du får fullt ansvar för produktionen och blir en viktig del av vår ledningsgrupp.
Din vardag hos oss innebär att du:
• Leder och utvecklar produktionsteamet
• Förbättrar och effektiviserar våra flöden
• Planerar och samordnar inköp
• Samarbetar nära med konstruktion, beredning, sälj och marknad
Vi arbetar både med egna produkter och legotillverkning, vilket ger en varierad och dynamisk arbetsmiljö.
Vi tror att du har erfarenhet från tillverkningsindustrin, är van att driva förbättringsarbete och trivs med att leda människor. Du är analytisk, kommunikativ och har ett strategiskt tänk - men gillar också att vara nära produktionen.
Meriterande är kunskap inom Monitor ERP, kvalitetsarbete och produktionsteknik.
Särskilt värdesätter vi erfarenhet av att driva kvalitetsarbete i praktiken - att kunna omsätta rutiner och standarder till ett levande arbetssätt i produktionen. Har du arbetat med kvalitetssamordning eller haft ansvar för kvalitetsprocesser, är det ett extra plus.
Vad erbjuder vi dig?
• En central roll i ett växande företag med stark framtidstro
• Möjlighet att påverka och utveckla både processer och människor
• Ett engagerat team med småländsk drivkraft och stolthet i det vi gör
Plats: Bredaryd
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 28 september
Vill du veta mer om Steelo och vem/vilka du träffar där? Spana in vår Career Cruise med Peter på Steelo.
I denna rekrytering samarbetar Steelo med FSK Group.
Ansvarig rekryterare är Carl Schrewelius, 0370-302501.
