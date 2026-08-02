Databasspecialist till vårt data- och integrationsteam
Senseworks AB / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2026-08-02
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Vi söker dig som vill vara med och säkerställa prestanda, tillgänglighet och stabilitet i den dataplattform som driver vår moderna, webbaserade analytics-produkt. Vi har stort intresse för vår snabbväxande SaaS-tjänst och som databasspecialist i vårt data- och integrationsteam blir du en av dem som ser till att våra databaser håller måttet när kunder och partners drar allt större och mer komplexa insikter ur allt större datamängder.
Om rollen
Vårt data- och integrationsteam ansvarar för vår data hela vägen från inläsning tills det presenteras för användaren och arbetar med pipelines, datamodellering, datainfrastruktur och integrationer mot externa system. I rollen som DBA blir du teamets fördjupning inom drift, prestanda och tillgänglighet för våra databaser, i första hand Postgres och ClickHouse, och en naturlig sparringpartner för resten av teamet och organisationen i frågor som rör databasarkitektur.
Vi jobbar med en modern teknikstack, baserat på open-source och cloud-native, i Kubernetes. Vi är ett 30-tal personer på Senseworks och jobbar tvärfunktionellt över hela stacken. Dina dagar kan beroende på ditt intresse innehålla allt från query- och indexoptimering, kapacitetsplanering och HA/failover-lösningar till att hjälpa andra team resonera kring datamodeller och schema-design.
Exempel på vad du kan komma att arbeta med:
Prestandaoptimering av Postgres och ClickHouse; t.ex. query-tuning, indexering, partitionering.
Säkerställa hög tillgänglighet genom replikering, failover, backup och restore.
Kapacitetsplanering och skalning i takt med att datamängderna växer.
Övervakning och alerting för att upptäcka och åtgärda problem innan de påverkar kund.
Drift och förvaltning av databaser i Kubernetes.
Rådgivning till andra utvecklare kring databasval, schemadesign och skalbarhet.
Om dig
Vi tror att du är en nyfiken, driven, ansvarstagande och positiv person med några års erfarenhet av att jobba nära drift och prestanda för databaser. Helst är du baserad i Umeå med omnejd så vi kan ses ofta.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Postgres i produktionsmiljö: drift, tuning och felsökning.
OLAP-databaser, särskilt ClickHouse, och hantering av stora datamängder.
Prestandaanalys, indexstrategi och kapacitetsplanering.
Hög tillgänglighet: replikering, backup/restore, disaster recovery.
Kubernetes och molnbaserade system.
Meriterande är också erfarenhet av:
Infrastructure-as-code (t.ex. Terraform) och observability-verktyg.
Datamodellering och SQL
Arbete i finansiellt relaterade branscher som redovisning, revision, bank etc.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en chans att vara en del av ett snabbt växande fintech-företag med stora ambitioner och en produkt som gör verklig skillnad för våra kunder. Vi erbjuder en inspirerande, snabb och samarbetsinriktad miljö där du får möjlighet att ta stort eget ansvar och påverka både din egen roll och dina arbetsdagar. Du kommer att få jobba med moderna tekniker i ett datadrivet utvecklingsteam.
Att ha en utmärkt kultur och en rolig och engagerande arbetsmiljö är mycket viktigt för oss. Vi värdesätter nyfikenhet, öppenhet och en positiv attityd. Vi strävar efter att skapa en bra miljö för lärande och personlig utveckling och har en personlig utbildningsbudget för varje anställd så att vi alltid får fortsätta lära oss saker.
Vi tror att vi har roligare och utvecklar bättre produkter genom att arbeta mycket nära våra kunder, hela vägen från idé till backlog-prioritering, med ett datadrivet sätt för att ta beslut om vad vi ska bygga härnäst.
Vi anser att det är viktigt att erbjuda lika möjligheter för kvinnor och män eftersom vi tror att mångfaldiga arbetsstyrkor presterar bättre och är mycket roligare att arbeta i. Vi strävar efter att bygga ett långsiktigt team av talangfulla individer och som en del av det får alla anställda möjlighet att delta i vårt aktieoptionsprogram och bli ägare i företaget.
Vi har ett team med kollegor som arbetar från hela världen, men vi trivs också med att träffa varandra ansikte mot ansikte. Vårt kontor i Umeå ligger i Science Parken med 30 sekunders promenad till en av norra Europas största sportanläggningar på IKSU. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme så att du kan träna på arbetstid. Vi har en mycket flexibel arbetsplats där du arbetar när och var det passar dig bäst för att få ihop livspusslet.
Kontaktinformation
Om att arbeta i ett snabbväxande fintech-SaaS-företag som bygger produkter för den internationella marknaden låter spännande, kontakta oss!
Skicka din ansökan till jobs@senseworks.io
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: jobs@senseworks.io Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Senseworks AB
(org.nr 559237-6593), https://www.senseworks.io/
Tvistevägen 47 (visa karta
)
907 29 UMEÅ Jobbnummer
10017986