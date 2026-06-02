Produktionsberedare till Abstracta
OnepartnerGroup Sydost AB / Teknikjobb / Växjö Visa alla teknikjobb i Växjö
2026-06-02
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Sydost AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
We create better soundscapes!
Abstracta är ett svenskt designföretag med lång erfarenhet inom inredningsakustik. Produktion och produktutveckling sker i egen fabrik i Lammhult, Småland. Som marknadsledare i Norden strävar vi alltid efter att hitta innovativa, hållbara lösningar för att hjälpa våra kunder att skapa bättre ljudlandskap i olika typer av miljöer. Abstracta är verksam sedan 1972 och är inne i en expansiv fas både inom Sverige och utomlands. Företaget är en del av börsnoterade koncernen Lammhults Design Group.
För mer info, besök vår hemsida www.abstracta.se
Vill du arbeta i ett innovativt designföretag där teknik, kvalitet och hållbarhet står i centrum? Nu söker vi en produktionsberedare till vårt team i Lammhult – en viktig roll där du bidrar till att våra produkter tillverkas effektivt och med hög kvalitet.
Om rollen
Som produktionsberedare är du en nyckelperson i vårt produktionsflöde. Du ansvarar för att bereda produkter och ta fram tydliga produktionsunderlag som säkerställer en effektiv och kvalitetssäkrad tillverkning.
I rollen arbetar du nära flera funktioner i organisationen och fungerar som en länk mellan bland annat produktion, konstruktion, inköp och Sales support.
Hos Abstracta får du arbeta i ett företag med stark designtradition och framtidsfokus. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, innovation och ansvar är viktiga ledord. Här erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete i ett kompetent team, där du får möjlighet att påverka och förbättra arbetsmetoder och processer. Du arbetar i en miljö där innovation, ansvar och laganda står i centrum, samtidigt som du erbjuds en trygg anställning med kollektivavtal och goda förmåner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Bereda produkter och skapa tydliga produktionsunderlag
Ta fram kostnadskalkyler till Sales support
Ge tekniskt stöd till Sales support kring produkter och leveranstider
Arbeta med att optimera och standardisera processflöden
Delta i förbättringsarbete i produktionen
Samverka med produktion, konstruktion och inköp
Säkerställa att rätt resurser används i produktionen
Arbeta i ERP-systemet Monitor för planering och materialhantering
Hantera övriga administrativa uppgifter kopplade till rollenPubliceringsdatum2026-06-02Profil
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du får samarbeta med olika funktioner och där du kan bidra till förbättringar i arbetssätt och processer.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har:
Gymnasieutbildning med teknisk inriktning
Erfarenhet av beredning och/eller produktionsteknik inom tillverkande industri
Vana av ritningsläsning (CAD-kunskap är meriterande)
Erfarenhet av ERP-system, gärna Monitor
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Praktisk information
Ort: Lammhult
Arbetstid: Dagtid, måndag–fredag
Omfattning: Heltid, föräldravikariat
Period: Omgående – 31 januari 2027
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Michelle Russell på Michelle.russell@onepartnergroup.se
. (mailto:michelle.russell@onepartnergroup.se
)
Välkommen med din ansökan!
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos Abstracta. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Sydost AB
(org.nr 556927-8475), https://abstracta.se/sv/
363 45 LAMMHULT Arbetsplats
Abstracta AB Kontakt
Konsultchef
Michelle Russell michelle.russell@onepartnergroup.se +46708137381 Jobbnummer
9943584