Produktionsberedare |Lernia | Västerås

Lernia Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås
2026-02-04


Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige

Vi söker en produktionsberedare som vill bidra till de bästa förutsättningarna för produktionen i vår kunds orderstyrda tillverkning. Du blir en nyckelperson i att förbereda operationer och materialtilldelning i SAP och får samtidigt möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och system. Ett arbete i ett omtänksamt och ambitiöst team där teknik, produktion och IT möts.
Dina ansvarsområden
Förbereda indata och skapa underlag för produktionsordrar i SAP.

Identifiera, dokumentera och utveckla processer för produktionsberedning.

Arbeta med kontinuerliga förbättringar av processer och rutiner.

Skapa utbildningsmaterial och utbilda produktionstekniker i att skapa operationer/routings i SAP PP

Möjlighet att arbeta med lagerhantering inom SAP WM/EWM

Publiceringsdatum
2026-02-04

Bakgrund
Teknisk utbildning eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet

Tidigare erfarenhet av produktionsberedning och/eller tillverkningsindustri

Meriterande med erfarenhet, utbildning eller intresse av systemutveckling och förändringsarbete

Erfarenhet av SAP Production Planning

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Lösningsorienterad med god analytisk förmåga

Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Charlotte Sundell 072-254 15 28.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7169504-1824023".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Glödgargränd 5 (visa karta)
721 30  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9723213

Prenumerera på jobb från Lernia Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lernia Bemanning AB: