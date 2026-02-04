Produktionsberedare |Lernia | Västerås
2026-02-04
Vi söker en produktionsberedare som vill bidra till de bästa förutsättningarna för produktionen i vår kunds orderstyrda tillverkning. Du blir en nyckelperson i att förbereda operationer och materialtilldelning i SAP och får samtidigt möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och system. Ett arbete i ett omtänksamt och ambitiöst team där teknik, produktion och IT möts.
Dina ansvarsområden
Förbereda indata och skapa underlag för produktionsordrar i SAP.
Identifiera, dokumentera och utveckla processer för produktionsberedning.
Arbeta med kontinuerliga förbättringar av processer och rutiner.
Skapa utbildningsmaterial och utbilda produktionstekniker i att skapa operationer/routings i SAP PP
Möjlighet att arbeta med lagerhantering inom SAP WM/EWM

Bakgrund
Teknisk utbildning eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
Tidigare erfarenhet av produktionsberedning och/eller tillverkningsindustri
Meriterande med erfarenhet, utbildning eller intresse av systemutveckling och förändringsarbete
Erfarenhet av SAP Production Planning
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Lösningsorienterad med god analytisk förmåga
